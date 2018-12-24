"Сергек" помог восстановить права детей

За 5 дней рейда ограничено транспортное передвижение 60-ти должников, уклонявшихся на протяжении 2-х последних лет от уплаты алиментов,

Прокуратурой района "Байконыр" г. Астаны организовано проведение органами полиции и частными судебными исполнителями оперативно-профилактического мероприятия "Алименты", передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

В ходе рейдов использовалась интеллектуальная система видеоконтроля "Сергек", которая взаимодействует с базами данных о зарегистрированных автомашинах, их владельцах и действующих в отношении них ограничений.

Благодаря технической интеграции, программа "Сергек" в транспортном потоке самостоятельно устанавливает машины, принадлежащие должникам по алиментам.

Сотрудниками полиции совместно с частными судебными исполнителями на основе полученной информации о местонахождении транспортного средства обеспечивалось их водворение на штрафстоянку.

По мере погашения владельцами задолженности по алиментам, машины возвращались собственникам.

За 5 дней рейда ограничено транспортное передвижение 60-ти должников, уклонявшихся на протяжении 2-х последних лет от уплаты алиментов,

Ими на содержание своих детей возмещено более 13 млн. тенге.

В столице установлено более 3,5 тыс. камер дорожного видеонаблюдения "Сергек".

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