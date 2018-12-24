В президентской елке приняли участие 200 акмолинских детей

Праздник открылся трансляцией видеопоздравления президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева.

Новогодняя елка "Жарқыра, Қазақстан! Жарқыра, туған ел!" от имени президента Республики Казахстан прошла в Акмолинской области. По традиции, на новогоднюю сказку были приглашены 200 школьников со всего региона. Это отличники учебы, талантливые школьники, воспитанники детских домов и социально незащищенные дети, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РСК региона.

Маленьких гостей с театрализованным представлением встречали сказочные персонажи Снеговик, Алдар косе, птица Самрук и другие любимые герои. Дети в одночасье окунулись в мир волшебства. Целую бурю эмоций вызвало шоу мыльных пузырей. Поистине фееричную атмосферу создало яркое многообразие карнавальных костюмов.

Праздник открылся трансляцией видеопоздравления президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева.

С наступающим Новым годом поздравил и аким Акмолинской области Малик Мурзалин.

"Новый год – самый долгожданный, волшебный праздник, когда сбываются мечты и дарят подарки. И сегодня этот грандиозный праздник подарил вам президент нашей страны. Нурсултан Абишевич верит, что вы вырастете большими, сильными, умными людьми, которые будут строить будущее Казахстана. А мы, в свою очередь, будем создавать все условия для вашего всестороннего развития. Уже сейчас по всей области строятся современные детские сады, школы, спортивные сооружения и инновационные центры, которых с каждым годом будет становиться еще больше. В наступающем году желаю вам здоровья, успешной учебы, новых побед и исполнения всех желаний", – подчеркнул руководитель региона.

Ребята вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой водили праздничный хоровод, зажгли елку, задорно пели песни, весело танцевали и играли. Каждый ребенок от имени президента страны получил новогодний подарок.

Отметим, на праздник в областной центр маленькие гости прибыли на день раньше. Для них специально была подготовлена насыщенная культурная программа. В областном казахско-драматическом театре имени Ш. Кусаинова дети посмотрели спектакль "Көк жебенің саяхаты", посетили с экскурсией областной историко-краеведческий музей.

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