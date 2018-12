Обновление iOS лишило владельцев iPhone связи

Обновление iOS 12.1.2 привело к появлению проблем со связью у владельцев iPhone. Об этом пишет Forbes.

Новая версия прошивки должна была исправить ошибки в работе eSIM, а также проблемы с сотовой связью в Турции. О потере связи пользователи стали жаловаться в соцсетях. У некоторых из них также возникают проблемы с работой Wi-Fi. Аккаунт техподдержки Apple в Twitter лишь дает ссылку с инструкцией по перезагрузке устройства и обновлению настроек оператора.

Apple официально не прокомментировала проблему, но сообщается, что компания уже начала тестировать iOS 12.1.3, дата выхода которой неизвестна. До тех пор пользователям не советуют обновлять систему.

В сентябре владельцы смартфонов iPhone Xs и Xs Max начали жаловаться на слабый уровень сигнала сотовой связи и Wi-Fi. По словам пользователей, при первом включении телефона сигнал почти такой же, как на iPhone X и iPhone 8. Однако спустя несколько минут новый смартфон перестает передавать данные по LTE.

It is important to have your device work reliably! Let's get that signal working again. Give these steps a try and DM us if you have trouble: https://t.co/8uN6hA7t3W https://t.co/GDrqU22YpT