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Обновление iOS лишило владельцев iPhone связи

О потере связи пользователи стали жаловаться в соцсетях.

Фото : Andrew Kelly / Reuters24 декабря 2018, 20:02

Обновление iOS 12.1.2 привело к появлению проблем со связью у владельцев iPhone. Об этом пишет Forbes.

Новая версия прошивки должна была исправить ошибки в работе eSIM, а также проблемы с сотовой связью в Турции. О потере связи пользователи стали жаловаться в соцсетях. У некоторых из них также возникают проблемы с работой Wi-Fi. Аккаунт техподдержки Apple в Twitter лишь дает ссылку с инструкцией по перезагрузке устройства и обновлению настроек оператора.

Apple официально не прокомментировала проблему, но сообщается, что компания уже начала тестировать iOS 12.1.3, дата выхода которой неизвестна. До тех пор пользователям не советуют обновлять систему.

В сентябре владельцы смартфонов iPhone Xs и Xs Max начали жаловаться на слабый уровень сигнала сотовой связи и Wi-Fi. По словам пользователей, при первом включении телефона сигнал почти такой же, как на iPhone X и iPhone 8. Однако спустя несколько минут новый смартфон перестает передавать данные по LTE.


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