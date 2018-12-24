Жительница Актау снялась в купальнике на льду и стала звездой Первого канала

Зарина Андрюшина приняла участие в новогоднем выпуске передачи "Видели видео?" в качестве героя нашумевшего видеоролика купания во льдах.

Создатели проекта "Видели видео?" на Первом канале пригласили на запись программы жительницу Актау Зарину Андрюшину, передает Zakon.kz со ссылкой на региональное издание "Лада".

В начале этого года видео с купающейся в ледяном Каспии девушкой поразило Казнет. На кадрах можно увидеть, как она в купальнике пробирается сквозь лед.

Благодаря этому видео жительница Актау Зарина Андрюшина стала известна не только на всю страну, но и за ее пределами. Ролик заметили и в Москве, после чего Зарину Андрюшину пригласили принять участие в передаче "Видели видео?".

Со слов Зарины Андрюшиной, когда выйдет передача в эфир, она еще не знает.

"Видели видео?" - это проект, героями которого становятся авторы и персонажи самых интересных и популярных видеороликов рунета.

Зарина Андрюшина рассказала, что занимается моржеванием два года. По словам Зарины, процедуры даже помогли ей избавиться от некоторых недугов. После погружения чувствуешь бодрость и хорошее настроение, уверяет девушка.

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