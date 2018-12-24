В СКО начата технологическая модернизация двух крупных заводов

Кумар Аксакалов подчеркнул, что 2018 год был плодотворным и насыщенным.

Об этом стало известно на итоговом заседании акимата СКО за 2018 год, которое состоялось под председательством первого руководителя региона Кумара Аксакалова. На повестке дня рассмотрели вопрос реализации Комплексного плана развития СКО на предстоящие три года, а также подвели итоги работы местной исполнительной власти за последние 12 месяцев. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима СКО.

Кумар Аксакалов подчеркнул, что 2018 год был плодотворным и насыщенным. Одним из важных событий для региона стало принятие по поручению Главы государства трехлетнего комплексного плана развития СКО. 300 млрд тенге планируется направить на улучшение качества жизни североказахстанцев. Комплексный план заденет все отрасли экономики. Так, будет проведена модернизация двух крупнейших завода области, флагманов машиностроения - АО "ПЗТМ" и АО "Завод им. С.М. Кирова". На эти цели из республиканского бюджета выделено 6,7 млрд тенге. Первые транши на общую сумму 3,3 млрд тенге заводы уже получили.

"Хочу отметить, впервые за 10 лет на модернизацию наших двух заводов - АО "ПЗТМ" и АО "Завод им. С.М. Кирова" деньги напрямую выделяются из бюджета республики. Сегодня заводы уже заключили договоры на поставку оборудования. В ближайшие полгода будет приобретено порядка 300 новых станков. Модернизация промышленных предприятий существенно повысит производительность труда и увеличит выпуск продукции в 2 раза", - сказал аким области Кумар Аксакалов.

По словам главы области, в 2019 году в сфере промышленности рост должен составит 3-5%. Также в регионе планируется увеличение объема частных инвестиций на 5,5%. Этому будет способствовать локализация сборки сельхозтехники CLAAS, строительство трансформаторного завода АО "AlageumElectric", завода по переработке пшеницы ТОО "KAZMEAL", производство комбикормов и деревообработка ТОО "Тиелин Логистикс", вагоностроительного завода, а также создание современного Дата-центра.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!