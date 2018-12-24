Закрыта трасса Астана – Павлодар

В Акмолинской области температура воздуха упала до -40 градусов.

Автомобильная трасса Астана – Павлодар закрыта из-за гололеда, сообщает Zakon.kz со ссылкой на столичный ДЧС.

В ночь с 24 на 25 декабря в Северо-Казахстанской, Павлодарской, местами в Алматинской, Акмолинской, Карагандинской области синоптики прогнозируют сильные морозы до -40 градусов.

Столичных школьников и студентов колледжей уже предупредили об отмене занятий 25 декабря.

Также, из-за 40-градусных морозов штормовое предупреждение объявлено в Астане и Акмолинской области.

При сильном морозе ДЧС Астаны рекомендует:

• Получив сообщение о штормовом предупреждении, предупредите своих родственников и соседей, т.к. они об этом могли не слышать.

• При сильных морозах избегайте выхода на улицу, а тем более выезд куда-либо на личном автотранспорте.

• Постарайтесь выполнить все возможное, чтобы не получить обморожения, если Вам все-таки придется быть вне дома, квартиры.

• Не выходите на мороз без варежек, шапки и шарфа. Лучший вариант – варежки из влагоотталкивающей и не продуваемой ткани с мехом внутри. Перчатки из натуральных материалов хоть и удобны, но от мороза не спасают. Щеки и подбородок можно защитить шарфом. В ветреную холодную погоду перед выходом на улицу открытые участки тела смажьте специальным кремом.

• Не носите на морозе металлические (в том числе золотые, серебряные) украшения – кольца, сережки и т.д. Во-первых, металл остывает гораздо быстрее тела до низких температур, вследствие чего возможно «прилипание» к коже с болевыми ощущениями и травмами. Во-вторых, кольца на пальцах затрудняют нормальную циркуляцию крови. В целом на морозе старайтесь избегать контакта голой кожи с металлом.

• Если появилась неисправность в вашей машине вдали от населенного пункта или в незнакомой для местности, лучше оставаться в машине, вызвать помощь по телефону или ждать, пока по дороге проедет другой автомобиль.

• Необходимо укрыться от ветра – вероятность обморожения на ветру значительно выше.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо позвонить по телефону «112».

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