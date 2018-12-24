Пропавший рыбак и его машина найдены на дне Балхаша

Машина с двумя мужчинами внутри провалилась под лед, один из рыбаков сумел выбраться.

На озере Балхаш спасатели после двух суток поиска нашли провалившуюся под лед автомашину с пассажиром, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на пресс-службу департамента ЧС по Алматинской области.

Автомобиль "ВАЗ-2106" провалился под лед 20 декабря близ села Каракум в Каратальском районе. В салоне авто находились двое местных жителей, одному из которых удалось спастись.

"Поиск пропавшего мужчины продолжался в течение нескольких суток при сильном морозе. Машина провалилась под лед в двух километрах от берега, и сдвинувшаяся с места льдина, а также большая глубина сильно затрудняли поисковые работы. Но в итоге водолазам все же удалось отыскать на дне озера автомашину, а также найти и поднять тело утонувшего рыбака. Погибший мужчина, 1964 года рождения, является жителем села Каракум, тело которого уже передано его родным и близким", — сообщили в пресс-службе ведомства.

К трагедии привело игнорирование потерпевшими мер безопасности на льду, уточнили в департаменте по ЧС.

"Безопасная толщина льда для человека — не менее десяти сантиметров, а для проезда автомашин должна быть не менее 30 см. А в данном случае толщина льда составляла лишь 25-27 сантиметров, находившиеся в салоне машины люди были без спасательных жилетов", — отметили в пресс-службе.

Спасатели предупреждают, что сейчас любой выход на природу нужно тщательно планировать, продумывать и организовывать до деталей. Следует уточнить прогноз погоды, состояние льда. Необходимо подготовить аварийное снаряжение (спасательный жилет, теплые вещи, легкая палатка, тент, плащ, грелка, топливо, спальный мешок, полиэтилен). Принятие алкоголя лишний раз увеличивает фактор риска, притупляет реакцию, приводит к ошибочным решениям, упрощенной оценке ситуации.

Как пояснили в ведомстве, прочность льда можно определить визуально: лед голубого цвета – прочный, белого – прочность его в два раза меньше, матово-белый или с желтоватым оттенком – ненадежен.

устьях рек и протоках прочность льда ослаблена. Лед непрочен и в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев, кустов, камыша. Ловить рыбу можно только тогда, когда толщина льда достигает десяти сантиметров. Но и такой лед может оказаться опасным, если наступает кратковременная оттепель, и пойдет дождь. Необходимо остерегаться под снегом глубоких трещин, не рекомендуется пробивать несколько лунок на близком расстоянии одна от другой.

Что делать, если вы провалились в ледяную воду:

не паниковать, не делать резких движений, сохранять дыхание;

раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда, придав телу горизонтальное положение;

звать на помощь;

попытаться осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну, а потом и другую ноги на лед;

если лед выдержал, перекатываясь, медленно ползти в ту сторону, откуда пришли, ведь здесь лед уже проверен на прочность.

Помогать пострадавшему следует незамедлительно и очень осторожно: если беда произошла недалеко от берега и пострадавший способен к активным действиям, ему нужно бросить веревку, шарф, подать длинную палку, доску, лестницу и другие подручные средства спасения; после извлечения пострадавшего из ледяной воды его необходимо незамедлительно отогреть, доставить в теплое помещение, при необходимости вызвать "скорую помощь".

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