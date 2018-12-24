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В Москве насмерть замерз известный математик и шахматист

Эдуард Дубов скончался в возрасте 80 лет.

Фото : © РИА Новости / Александр Вильф24 декабря 2018, 21:40

Почетный член Международной шахматной федерации 80-летний Эдуард Дубов насмерть замерз на улице на юго-западе Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах столицы.

По его словам, неизвестного мужчину около десяти часов утра в субботу госпитализировали с улицы Профсоюзная с общим переохлаждением, обморожением конечностей. В воскресенье он скончался, не приходя в сознание.

"Личность установлена. Погибший - Дубов Эдуард Львович 27 апреля 1938 года рождения", - сказал собеседник агентства.

По данным на сайте Российской шахматной федерации Эдуард Дубов - известный математик, почетный член Международной шахматной федерации (FIDE), его внука-гроссмейстера 22-летнего Даниила Дубова хорошо знают в мире как перспективного молодого шахматиста. Дубов-младший в нынешнем году стал третьим в Суперфинале чемпионата России. Кроме того, на его счету третье место чемпионата мира-2016 по блицу.

Дубов-старший известен благодаря своему вкладу в систему советских рейтингов – он является автором системы коэффициентов. В шутку систему подсчета советских рейтингов прозвали в честь автора "Дубо". Дубов также следил за точностью и своевременностью их обсчета. Кроме того, он работал международным арбитром и занимал пост президента Шахматной федерации Москвы. Сейчас по его формуле подсчитываются московские рейтинги.

Свои соболезнования в связи с кончиной Дубова выразила Российская шахматная федерация.


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