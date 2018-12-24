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Звезда "Иронии судьбы" заявила, что не хочет жить

Не так давно актриса пережила смерть матери и отца своих детей.

Фото : Global Look Press24 декабря 2018, 21:45

Барбара Брыльска, сыгравшая Надю в "Иронии судьбы, или С легким паром!", заявила, что не может найти в себя силы, чтобы жить дальше. Об этом сообщает URA.ru.

"Мне не хочется жить, нет сил. Я всегда была очень энергичной. Сейчас тоже хочется сделать и то, и это, а сил никаких на это нет. Есть актеры, которые живут до ста лет, но я не хочу", — сказала Брыльска.

Не так давно актриса пережила смерть матери и отца своих детей.

Особенно тяжело Брыльска вспоминает, что врачи отказались госпитализировать ее 99-летнюю мать, у которой был перелом бедра. Женщина скончалась спустя несколько дней после этого инцидента.


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