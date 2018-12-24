"Барыс" выиграл в последнем домашнем матче уходящего года

Теперь впереди две выездные серии.

Казахстанский хоккейный клуб "Барыс" одержал победу в последнем домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в уходящем году, сообщает корреспондент Vesti.kz.

24 декабря столичный клуб принимал на своей арене худшую команду КХЛ - "Адмирал" из Владивостока. Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев.

Отметим, что 3:3 горело на табло уже после первого периода. Хоккеисты "Барыса" открыли счет на четвертой минуте, когда с передачи Андре Петерссона и Даррена Дица Роман Старченко реализовал большинство. На 9-й минуте Дастин Бойд также использовал численное преимущество команды, ему отдали голевой пас Кертис Волк и Мэтт Фрэттин. Однако в середине периода гостям хватило двух минут, чтобы вернуть ничью на табло. Перед первым перерывом хоккеисты "Адмирала" и вовсе вышли вперед, но сравнять успел Андре Петерссон, ассистентами стали Патрис Кормье и Виктор Сведберг.

Второй период команды отыграли без успехов в воротах. А в третьем решающую шайбу в ворота команды из Владивостока забросил Мэтт Фрэттин с передачи Даррена Дица и Алексея Маклюкова.

До конца года "Барысу" предстоит сыграть еще два матча - 28 декабря в "Челябинске" против "Трактора" и 30 декабря также в гостях против омского "Авангарда".

Продолжит выезд команда и после Нового года. А первый матч в Астане в 2019-м "Барыс" проведет 8 января против хабаровского "Амура".

Континентальная Хоккейная Лига. Регулярный чемпионат

Барыс - Адмирал 4:3

Голы: Старченко, 3 (1:0); Бойд, 8 (2:0); Яковлев, 10 (2:1); Вихарев, 12 (2:2); Кубат, 18 (2:3); Петерссон, 18 (3:3); Фрэттин, 47 (4:3).

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