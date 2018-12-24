В Карагандинской области фура загорелась из-за выброшенной водителем сигареты

По предварительной версии, водитель выбросил окурок в форточку, ветром его задуло в кузов и загорелся груз.

На трассе в Карагандинской области загорелась фура со стройматериалами. Пожарным пришлось долго добираться до места, возгорание произошло в 60 километрах от Балхаша, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Из-за вспыхнувшего пламени пришлось отцеплять прицеп, чтобы огонь не перекинулся и на него. По предварительной версии, водитель выбросил окурок в форточку, ветром его задуло в кузов и загорелся груз. Сам мужчина не пострадал.

Известно, что большегруз ехал из России в Узбекистан.

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