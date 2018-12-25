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За день в Алматы насмерть сбили двух пешеходов

В одном из ДТП фигурировал автобус.

Фото : из открытых источников25 декабря 2018, 00:00

В понедельник, 24 декабря, в Алматы произошло два ДТП, в результате которых скончались пешеходы, пишет Sputnik Казахстан.

Первый смертельный наезд произошел вечером на пересечении улиц Толе би и Тлендиева. По словам очевидцев, автобус двигался по улице Тлендиева в северном направлении. Водитель совершал левый поворот на Толе би. В это время дорогу переходил мужчина. Автобус сбил его и буквально переехал. От полученных травм 54-летний мужчина скончался до приезда скорой помощи.

Также в понедельник вечером произошел еще один наезд на пешехода со смертельным исходом. ЧП случилось по проспекту Райымбека. Со слов очевидцев, микроавтобус Mercedes Sprinter двигался по Райымбека в восточном направлении. Авария произошла возле ТД "Арзан": когда на дорогу выбежал пешеход. Водитель не успел среагировать и сбил мужчину. Пешеход от полученных травм скончался на месте до приезда скорой помощи. Мужчине было 46 лет.

На месте работают сотрудники дорожной полиции, криминалисты, дознаватели для более полного выяснения обстоятельств ДТП.


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