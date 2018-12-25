Лукашенко пожаловался, что Россия не считает Белоруссию братской страной

Ранее глава государства провел совещание, посвященное сотрудничеству с Россией.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что в Москве больше не воспринимают отношения с Минском как братские, пишет РИА Новости.

Ранее глава государства провел совещание, посвященное сотрудничеству с Россией.

"Я пригласил вас (на совещание), чтобы обсудить актуальные вопросы сотрудничества с нашим ключевым внешним партнером. Я уже не говорю "братским государством", потому что, как меня информируют, в России уже это не воспринимается. Якобы пришли новые люди, которым это понятие неприемлемо. Ну что ж, будем партнерами", - сказал он.

Визит в Москву

Завтра глава белорусского государства посетит Москву с рабочим визитом и встретится с Владимиром Путиным. В частности, он намерен обсудить вопрос компенсации Минску потерь в связи с реализацией Москвой нефтяного налогового маневра.

Говоря о предстоящей поездке в Москву, Лукашенко заявил, что "переговоры будут непростыми".

Обсуждение компенсации из-за налогового маневра

Ранее белорусский вице-премьер Игорь Ляшенко сообщил, что Минск рассчитывал на компенсацию от России из-за реализации налогового маневра в размере около 310 миллионов долларов в 2019 году при цене нефти 60 долларов за баррель.

По его словам, российская сторона не подтвердила "факт механизма либо исполнения обязательств, либо компенсации". Ляшенко также заявил, что российская сторона в конце ноября отказалась от обсуждения этого вопроса, не предложив альтернативных вариантов.

В российском правительстве опровергли сообщение о наличии договоренности о компенсации Белоруссии в связи с налоговым маневром.

"Договоренность состояла в том, чтобы обсудить этот вопрос. Именно это сейчас и происходит", — заявили в пресс-службе правительства.

Обнуление экспортных пошлин

В России в 2019–2024 годы намечено завершение так называемого налогового маневра, предусматривающего постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть и повышение ставки НДПИ. Дополнительные издержки у Белоруссии возникают из-за ожидаемого увеличения цены на нефть из России и снижения экспортных пошлин на нефтепродукты.

Минск оценивал свои потери за весь период реализации маневра в размере до 11 миллиардов долларов, а потери бюджета в 2019 году — примерно в 300 миллионов долларов.

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