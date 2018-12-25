Цены на нефть рухнули на пять процентов

Так низко ее стоимость не опускалась с 13 июля 2017 года.

Мировые цены на нефть рухнули более чем на пять процентов. Об этом свидетельствуют данные торгов, передает РИА Новости.

По состоянию на 00:25 аст стоимость мартовских фьючерсов на черное золото Brent снижалась на 5,7%, до 50,72 доллара за баррель. Так низко ее стоимость не опускалась с 13 июля 2017 года.

Цена февральских фьючерсов на нефть WTI опускалась на 6,32%, до 42,7 доллара за баррель.

Инвесторы реагируют на снижение как американского, так и глобального фондового рынка на фоне ситуации с бюджетом США. Правительство страны частично остановило работу 22 декабря из-за того, что конгресс не успел согласовать новый бюджет.

Дональд Трамп не намерен подписывать документ, если он не будет включать финансирование стены на границе с Мексикой, но Демократическая партия страны не готова поддержать документ с такими тратами. Следующее заседание сената США состоится только 27 декабря.

Седьмого декабря страны ОПЕК+ договорились о совокупном снижении добычи нефти на 1,2 миллиона баррелей в сутки. Это соглашение на полгода — до июля 2019-го. Из указанного объема 800 тысяч баррелей приходится на страны ОПЕК и 400 тысяч — на государства, не входящие в картель. Россия согласилась уменьшить добычу на 228 тысяч баррелей в сутки.

Инвесторы сомневаются в эффективности этого плана по балансировке рынка. Аналитики JBC Energy, чье мнение приводит The Wall Street Journal, считают, что страны ОПЕК в первой половине 2019 года будут добывать на 760 тысяч баррелей в день больше по сравнению с первым полугодием 2018-го. Добыча стран ОПЕК+ вырастет на 170 тысяч баррелей в сутки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, главным образом за счет России, полагают эксперты.

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