Семья едва не замерзла на проселочной дороге на Севере Казахстана

В холодное время года полицейские и сотрудники ЧС рекомендуют водителям избегать поездок в ночное время.

В Северо-Казахстанской области полицейские спасли троих пассажиров легкового автомобиля, сломавшегося в непогоду на проселочной дороге, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

По информации пресс-службы полицейского ведомства, в Акжарском районе Северо-Казахстанской области полицейские и спасатели оказали помощь водителю и двум пассажирам автомашины Chevrolet Niva, сломавшимся в условиях непогоды, вдали от населенных пунктов.

В управление оперативного планирования областного департамента полиции позвонил дежурный департамента по ЧС региона. Он сообщил, что около полуночи на автомобиле марки Chevrolet Niva из Петропавловска в сторону села Киевское Акжарского района выехали три человека. Среди пассажиров пожилой человек 1938 года рождения. Спустя некоторое время путники так и не добрались до места своего назначения, и нет никакой информации, где они могут находиться.

Начальником отдела полиции Акжарского района подполковником полиции Маратом Нурахметовым были организованы поисковые мероприятия, созданы четыре оперативно-поисковые группы. Выяснилось, что машина заглохла в результате технической поломки на проселочной дороге. Затрудняли поиски темное время суток, отсутствие сотовой связи у водителя и пассажиров из-за разряженной батареи, нахождение в степи и большие расстояния между населенными пунктами. К утру водитель смог добраться до села Акжаркын и сообщить о своем местонахождении. По его следам, удалось найти заглохшую машину и благополучно перевезти пассажиров.

В холодное время года полицейские и сотрудники ЧС рекомендуют водителям избегать поездок в ночное время. Как отмечает заместитель начальника управления местной полицейской службы ДП СКО подполковник полиции Айдын Байматов, при составлении маршрута нужно стараться ездить по трассам, на которых есть придорожные объекты инфраструктуры, входящие в систему пунктов обогрева. В дни понижения температур придерживаться рекомендаций ЧС, направляемых в виде SMS и размещаемых в СМИ и социальных сетях. В морозные дни сотрудники полиции в усиленном варианте патрулируют трассы, проводя опрос водителей.

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