Отобрали около трех тысяч проб продуктов, в 75 из них обнаружены отклонения.

В магазинах Актобе торговали продуктами с кишечной палочкой,передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Об этом рассказала руководитель департамента охраны общественного здоровья по Актюбинской области, Нурсулу Беркимбаева. Уточнила, что бактерии, молочнокислые микроорганизмы и дрожжи содержались в колбасе, кисломолочной продукции и кулинарных изделиях.

Некачественный товар выявили в результате плановых закупок. В течении года специалисты брали пробы как в мелких магазинах, так и в крупных супермаркетах города. В результате отобрали около трех тысяч проб продуктов, в 75 из них обнаружены отклонения. Весь не соответствующий товар изъят и уничтожен, а 14 предпринимателей оштрафованы на более чем полтора миллиона тенге. Как отметила главный санитарный врач области, всего за этот год уничтожено более семисот килограммов продуктов. Причем большая часть на прилавки попала из-за рубежа.

"Основная доля несоответствия продукции - это 55% выявлено в пищевой продукции Российской Федерации, Республики Беларусь, Киргизии, а также стран дальнего зарубежья, это Корея и Турция, на их долю приходится 16, 5%. В первую очередь колбасные изделия, второе - кисломолочная продукция, кремово-кондитерские изделия и кулинарные изделия", - сказала руководитель департамента охраны общественного здоровья по Актюбинской области Нурсулу Беркимбаева.

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