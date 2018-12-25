Пенсионерка из Тараза отдала мошеннице восемь тысяч долларов

Ранее не судимая 39-летняя женщина задержана в одном из микрорайонов города Шымкента.

Таразские полицейские задержали шымкентскую мошенницу, которая обманула пенсионерку на 8 тысяч долларов. Аферистка предложила поучаствовать в акции на бытовую технику от крупного магазина, передает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

68-летней пенсионерке пообещали телевизор, холодильник и дополнительную технику для дома по хорошей цене. Вначале она отдала наличные – 120 тысяч тенге. А после вместе с мошенницей сняла в банке и все сбережения – 8 тысяч долларов. Это зафиксировали камеры наблюдения. Уже позже пенсионерка призналась, что находилась будто под гипнозом. Она указала, что шымкентской аферистке помогали еще двое. Но в деле они не фигурируют. Известно, что деньги пострадавшей уже вернули.

"Ранее не судимая 39-летняя женщина задержана в одном из микрорайонов города Шымкента. Она дала признательные показания, доставлена в Тараз и помещена в изолятор временного содержания", говорит руководитель пресс-службы департамента полиции Жамбылской области Гульсара Мухтаркулова.

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