В Голливуде хотят снять продолжение комедии "Один дома"

В настоящий момент этот проект находится в огромном приоритете для компаний.

Студии Disney и Fox планируют вернуть на экраны комедию "Один дома", передает "Хабар 24"

В настоящий момент этот проект находится в огромном приоритете для компаний. Об этом сообщает SplashReport. Над сценарием фильма работают Майки Дэй и Стритер Сейдел (музыкально-юмористическая передача "Субботним вечером в прямом эфире"). Что же касается режиссера, то студии в настоящий момент занимаются поисками этого человека.

Ожидается, что в фильме примет участие комик Уилл Феррелл (он также стал популярен благодаря упомянутому выше шоу). Также предложение сыграть одну из ролей отправлено Мелиссе МакКарти, известной по ролям в картинах "Копы в юбках" и "Шпион", где она сыграла вместе с Джейсоном Стэйтемом.

По словам источника, который передал эту информацию журналистам, зрителей ждет не ремейк, а прямое продолжение серии с новыми героями. Аналогичная ситуация недавно произошла с фильмом "Джуманджи".

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