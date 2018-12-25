Майор полиции допустил лобовое столкновение в Костанайской области

В результате ДТП сильно пострадал водитель «Лады» и его пассажиры 23-х и 11-ти лет, а также годовалый ребенок.

Столкновение лоб в лоб допустил майор полиции в Костанайской области, передает ИА "ТоболИнфо",

На автодороге Октябрьское-Челгаши Карасуского района Костанайской области произошло лобовое столкновение Hyundai Accent с "Лада-212114".

По словам очевидцев, за рулем иномарки находился нетрезвый сотрудник полиции. Есть пострадавшие.

В свою очередь в Департаменте полиции Костанайской области сообщили, что столкновение произошло из-за плохих погодных условий, а именно – гололеда. В связи с этим, не справившись с рулевым управлением, следователь следственного отделения ОП Карасуского района майор полиции выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с "Ладой" под управлением 43-летнего мужчины.

В результате дорожно-транспортного происшествия сильно пострадал водитель "Лады" и его пассажиры 23-х и 11-ти лет, а также годовалый ребенок. Получили различные телесные повреждения и люди, находившиеся в Hyundai Accent. Все они были госпитализированы в больницу.

Также, как показало медицинское освидетельствование, водитель "Лады" был трезв, а водитель Hyundai – в состоянии легкой степени алкогольного опьянения.

"В настоящее время по факту ДТП проводится досудебное расследование. Кроме того, сотрудниками инспекции по личному составу УКР ДП Костанайской области назначено служебное расследование", — отметили в областном Департаменте полиции.

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