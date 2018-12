В Ливерпуле автомобиль въехал в толпу пешеходов

Автомобиль врезался в толпу пешеходов в британском городе Ливерпуль, два человека получили ранения, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Daily Star.

Инцидент произошел 24 декабря в понедельник возле ночного клуба в центре города. Пострадавшие были госпитализированы, один из них получил серьезные травмы.

Как сообщила полиция графства Мерсисайд, по предварительным данным, автомобилем управлял 19-летний молодой человек, его задержали.

Другие подробности инцидента не приводятся.

