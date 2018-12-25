В Ливерпуле автомобиль въехал в толпу пешеходов
По предварительным данным, автомобилем управлял 19-летний молодой человек.
Автомобиль врезался в толпу пешеходов в британском городе Ливерпуль, два человека получили ранения, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Daily Star.
Инцидент произошел 24 декабря в понедельник возле ночного клуба в центре города. Пострадавшие были госпитализированы, один из них получил серьезные травмы.
Как сообщила полиция графства Мерсисайд, по предварительным данным, автомобилем управлял 19-летний молодой человек, его задержали.
Другие подробности инцидента не приводятся.
#UK: Teenager arrested after car ploughs into crowds outside Liverpool nightclubhttps://t.co/S971SKDcsf pic.twitter.com/ELKUWlUJmf— Z9 (@Z9Network) 24 декабря 2018 г.
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