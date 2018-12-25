В Астане лифтера наказали за ЧП с подъемником

ТОО "ЛифтТрансСервис" уже издал приказ о дисциплинарном взыскании.

В Астане жертв при падении лифта удалось избежать только по счастливой случайности, считают жители дома по улице Азербаева. Накануне, семь человек застряли в лифте, а как только вышли из него, услышали грохот. Глава обслуживающей компании заверил, что ЧП произошло из-за перегруза и неправильной эксплуатации подъёмника. Однако, специалисты управления контроля качества городской среды нашли другую причину, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Айгерим Жузенова говорит, что в лифт боялась заходить с самого новоселья в мае. Вчера опасения подтвердились. Соседи застряли в подъемнике, а как только вышли из него, на весь подъезд раздался грохот.

"Такое ощущение было что что-то упало - тяжелое, громоздкое. Лифт - это вообще атас. Люди только успели выйти, как он упал. Почему наш лифт скрипит, почему он так странно двери закрывает? Вот такое ЧП уже произошло", - рассказала она.

Жильцы вызвали и полицию, и ЧС-ников, но раньше всех приехал руководитель лифтовой компании. Застрявших эвакуировали через 10 минут. Остановку объяснили перегрузом: вместо четырех человек, в лифте решили проехаться семь. Грохот вызвало не падение, а резкий удар о потолочное перекрытие, - говорит лифтер.

"Да, я на седьмой этаж поднял его, потом начал в ручную подымать, потом на табло отвлекся. Он как шандарахнул. Кабина об потолок ударилась и противовес упал", - говорит лифтер Анатолий.

В управлении контроля качества городской среды лифт сегодня проверили: он турецкого производства, еще на гарантии, работает только с мая.

"Эти лифты не оснащены датчиками перегруза. Раз промбез их принял - Департамент промышленной безопасности, значит, разрешение на применение имеется. Еще причина неизвестна, перегруз ли? Причина была в дверях, то есть двери не до конца закрылись. Раз они не закрылись, в целях безопасности лифт остановился. Ну, это может быть все что угодно, может какой-то мусор попал в дверь", - отметил главный специалист отдела газовой инспекции и контроля за подъемными сооружениями управления контроля качества городской среды Ерлан Смаилов.

В итоге, решили наказать лифтера. ТОО "ЛифтТрансСервис" уже издал приказ о дисциплинарном взыскании. Компания восстановит и запустит подъемник за свой счет. А жителям представят гарантийное письмо о надлежащем качестве нашумевшего подъемника.

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