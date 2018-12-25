"Самрук - Қазына" досрочно возвратил в Нацфонд около 162 млрд тенге
Этому способствовала успешная продажа 15% акций АО "НАК "Казатомпром".
На досрочное погашение своих обязательств перед Национальным фондом РК АО "Самрук - Қазына" направило 161,7 млрд. тенге, вырученных посредством реализации IPO Казатомпрома.
Напомним, 13 ноября текущего года "Казатомпром" благополучно разместил 15 % своих акций на Астанинской и Лондонской фондовых биржах. В результате этого АО "НАК "Казатомпром" стало первой национальной компанией, вышедшей на международный рынок.
В рамках исполнения поручения Президента Казахстана по направлению средств от приватизации активов квазигосударственного сектора в Национальный фонд РК, 13 декабря 2018 года Совет директоров АО "Самрук-Қазына" одобрил досрочное погашение обязательств перед Национальным Фондом РК за счет средств, полученных от размещения акций АО "НАК "Казатомпром".
Изначально займ был совершен в двух частях в 2013 и 2015 годах для реализации инвестиционных проектов. Погашение обязательств было запланировано на 2028 и 2035 год соответственно.
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