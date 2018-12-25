Тяжесть в глазах и боль – пройдите обследование на глаукому

В 60% случаев глаукому выявляют уже в "продвинутых" стадиях.

Глаукома – одна из основных причин слепоты в мире. Причем, потеря зрения происходит, чаще всего, из-за несвоевременного выявления и лечения заболевания.

Глаукома – это болезнь глаз, вызванная повышением внутриглазного давления. Выделяют четыре стадии глаукомы: начальная, развитая, далекозашедшая и терминальная.

В начальной стадии изменения поля зрения незначительные и выявляются только специальными методами исследования.

В развитой и далекозашедшей стадиях отмечаются выраженные нарушения бокового зрения и общее сужение поля зрения.

В терминальной стадии развивается полная слепота.

Как понять, что у вас глаукома?

Основными симптомами являются:

появление радужных кругов вокруг источника света, не исчезающих при усиленном мигании или протирании глаза,

исчезновение четкости контуров при рассматривании различных предметов,

ощущение "тяжести" или боли в глазу,

головные боли, главным образов в надбровных дугах и височной области,

появление "сетки" перед глазом,

затруднение работы на близком расстоянии,

необходимость частой смены очков,

сложность ориентации в темноте.

При этом следует помнить, что глаукома нередко протекает бессимптомно!

Внутриглазное давление при глаукоме не всегда может быть повышенным. В этих случаях речь идет о глаукоме с низким давлением, которая часто встречается у людей низким артериальным давлением. Здесь все очень индивидуально.

К сожалению, на сегодняшний день специалистам еще не удалось понять точные причины появления болезни. Однако определены основные факторы риска:

если вам больше 40 лет,

имеются родственники, болевшие глаукомой,

если у вас близорукость или дальнозоркость высокой степени

если имеется сосудистая патология.

Зачастую в группу риска входят женщины. В то же время различают ювенильную глаукому или ее еще называют детской. Заболевание может появиться не только после 40 лет - бывают и врожденные случаи.

Различают закрытоугольную и открытоугольную формы первичной глаукомы.

В большинстве случаев закрытоугольную глаукому не заметить невозможно. Она сопровождается сильной болью в глазу и соответствующей половине головы, покраснением глаз, снижением зрения, светобоязнью. При остром приступе закрытоугольной глаукомы наиболее характерными жалобами является тошнота и рвота. Иногда симптомы могут быть настолько резкими, что напоминают приступ нарушения мозгового кровообращения или других острых состояний.

Наиболее распространённой является открытоугольная форма глаукомы. При ней человек может себя чувствовать нормально и не подозревать, что у него есть эта патология. В 60% случаев глаукому выявляют уже в "продвинутых" стадиях.

Как лечить?

Здесь главное – вовремя выявить факт болезни. Чем раньше глаукома обнаружена, тем более вероятно ее излечить. В КазНИИ глазных болезней рекомендуют проходить обследование и измерять внутриглазное давление не реже одного раза в год.

Если диагноз глаукомы уже установлен, необходимо находиться на диспансерном учете у офтальмолога в поликлинике по месту жительства. Обязательно нужно держать под контролем глазное давление и измерять его раз в месяц, следить за состоянием зрительного нерва и поля зрения 1 раз в 6 месяцев, проводить ультразвуковое исследование и гониоскопию 1 раз в год.

Существует три основных метода лечения глаукомы: медикаментозный (консервативный), лазерный и хирургический. Выбор тактики лечения больного зависит от типа глаукомы.

В КазНИИ глазных болезней проводятся все виды лазерного лечения, а также все виды проникающих и непроникающих операций при глаукоме.

В сложных случаях хирургия глаукомы проводится с использованием специальных устройств - глаукомных шунтов и дренажей.

Если глаукому не лечить, то можно полностью лишиться зрения. Кроме того, нередко глаукома сочетается с катарактой. Помимо катаракты "подружкой" глаукомы является миопия или близорукость. В таких случаях глаукома протекает сложнее и трудно лечится.

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