Самые громкие события в мире за 2018 год

За 12 месяцев прошло большое количество международных встреч, конфликтов и мирных соглашений, выборов, приятных и не очень приятных событий.

2018 год подходит к концу. За 12 месяцев прошло большое количество международных встреч, конфликтов и мирных соглашений, выборов, приятных и не очень приятных событий. Zakon.kz напоминает о наиболее весомых.

Новый канцлер Германии

Ангела Меркель 7 декабря ушла с поста канцлера Германии, который занимала 13 лет и была первой женщиной канцлером. На ее место пришла Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Свой уход с поста председателя Христианско-демократического союза Ангела Меркель анонсировала в конце октября.

Немецкие аналитики характеризовали Крамп-Карренбауэр, которую СМИ порой называют мини-Меркель, как кандидата, чьи взгляды во многом перекликаются. И хотя Меркель не стала публично поддерживать ни одного из кандидатов, ее назначение Крамп-Карренбауэр на пост генсека партии в феврале этого года было интерпретировано, как попытка возвести ее в статус преемника.

С августа 2011 года по февраль 2018 года Крамп-Карренбауэр занимала должность премьер-министра земли Саар, с июня 2011 года являлась председателем земельного отделения Христианско-демократического союза в Сааре. С ноября 2010 года входила в состав президиума ХДС. С 26 февраля по 7 декабря 2018 года занимала должность генерального секретаря ХДС.

Беспорядки во Франции

В ноябре во Франции началось "Движение желтых жилетов". Люди надели желтые жилетки и вышли на улицы протестовать против повышения цен на бензин и солярку, а также высоких налогов. За год стоимость на горючее повысилось на 23 процента, а из-за высоких налогов жители со средним достатком не могут позволить себе нормально жить.

10 декабря президент Франции Эмманюэль Макрон во время выступления перед гражданами страны заявил о намерении объявить "чрезвычайное экономическое и социальное положение" в стране. Работающие граждане, по заверению главы Франции, получат в конце 2018 года премию, которая не будет облагаться налогами. Кроме того, Макрон пообещал повысить в 2019 году минимальную зарплату французов на 100 евро в месяц, а оплату за переработки не облагать налогами и социальными платежами. В следущем году самая бедная часть населения получит право на налоговые вычеты, добавил президент.

Дело Скрипалей

Дело Скрипалей стало самым резонансным в 2018 году. Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили 4 марта в британском Солсбери. Работавший на британские спецслужбы бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, имеющий двойное гражданство - России и Великобритании, и его дочь, гражданка Российской Федерации Юлия, прилетевшая из Москвы навестить отца, были отравлены нервно-паралитическим веществом и госпитализированы в бессознательном состоянии.

Британские эксперты из секретной химической лаборатории "Портон-Даун" определили, что при отравлении использовалось боевое отравляющее вещество А-234 класса "Новичок" (но при этом не установили место его производства).

После госпитализации и лечения Юлия выписалась из больницы в апреле, а Сергей – в мае.

Правительство Великобритании обвинило Россию в причастности к покушению на убийство Скрипалей и в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия. Москва эти обвинения категорически отвергает и считает, что отравление является провокацией, которая могла быть организована спецслужбами самой Великобритании или США.

Это происшествие вызвало бурю эмоций в международном сообществе. Лондон выслал 23 российских дипломатов. Большинство стран Евросоюза, а также США, Канада, Австралия и ряд других стран из солидарности предприняли аналогичные шаги. Россия ответила на это зеркальными мерами.

В сентябре британская полиция опубликовала фото и назвала имена двух россиян, подозреваемых в отравлении. По данным полиции, они были офицерами ГРУ.

Инцидент в Керченском проливе

25 ноября в Керченском проливе произошел международный инцидент. Вооруженные силы РФ и корабли Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России с применением оружия задержали корабли Военно-морских сил Украины, пытавшиеся пройти из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив.

Украинская флотилия из двух артиллерийских катеров и буксира совершала переход. Как сообщали российские власти, по приближении флотилии к Керченскому проливу та неоднократно игнорировала требования российских пограничников (в том числе об уходе из территориальных вод), нарушила процедуру прохождения пролива, совершала опасное маневрирование и не выходила на связь. Украинские власти утверждают, что уведомление о прохождении в проливе было подано заранее, что корабли связались с российскими властями, но не получили ответа. Также Украина ссылается на предусмотренную договором 2003 года свободу судоходства для украинских судов в проливе и не признаёт российский статус территориальных вод возле Крыма.

Российская береговая охрана перехватила украинские корабли, один из кораблей которой совершил навал на украинский буксир. Российские силы тем временем осуществляли их блокирование, а затем преследование, и с целью остановки кораблей, пытавшихся теперь вернуться в Одессу, применили оружие в территориальных (по утверждению РФ) или нейтральных (по утверждению Украины) водах, после чего корабли были взяты Россией и отведены в Керченский порт, где удерживаются по настоящее время. От 3 до 6 членов их экипажа были ранены в столкновении; все 24 члена экипажа были арестованы российскими властями.

США и Россия

Отношения между двумя мировыми державами никак не могут прийти в равновесие даже в 2018 году. Был проведен ряд встреч сторон разного уровня, но к общей договоренности по всем вопросам прийти так и не удалось, страны продолжают осыпать друг друга санкциями.

16 июля в Хельсинки (Финляндия) состоялась первая полноформатная встреча президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Беседа президентов России и США началась в формате "один на один", затем переговоры продолжились с участием членов делегаций. Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили пути нормализации и развития двусторонних отношений, актуальные вопросы международной повестки дня.

Еще одна встреча должна была состояться на саммите G-20 в Аргентине, который проходил с 30 ноября по 1 декабря. Однако после инцидента в Керченском проливе Трамп отказался встречаться с Путиным.

В конце марта 2018 года власти США потребовали, чтобы 60 российских дипломатов, в том числе 12 сотрудников миссии при ООН, покинули страну. Вашингтон также объявил о закрытии генконсульства в Сиэтле. Недружественную акцию объяснили тем, что Москва якобы причастна к отравлению экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

8 августа 2018 года в привязке к "делу Скрипалей" администрация США объявила о применении в отношении России закона США 1991 года "О контроле над химическим и биологическим оружием и запрете на его военное применение". Санкции разделяются на два блока. Первый включает такие меры, как прекращение программ технического содействия и запрет на продажу товаров военного назначения. Российской стороной были предприняты необходимые контрмеры, как зеркальные, так и асимметричные.

В декабре 2018 министерство финансов США внесло в санкционные списки четыре российских информационных ресурса — "Экономика сегодня", "Невские новости", "Федеральное агентство новостей" (ФАН) и "USA Really". Отмечается, что первые три компании якобы связаны с российской компанией Concord Management, а "USA Really" - с ФАН. В пресс-релизе минфин США пояснил, что вводит санкции против людей и организаций, связанных с "Проектом Лахта" ("Project Lakhta"), целью которого являлось "вмешательство в политические и электоральные системы по всему миру".

Королевская свадьба Гарри и Меган

Дошла очередь до радостного события в мире среди гущи инцидентов и санкций – это свадьба принца Гарри и актрисы Меган Маркл. 19 мая в Виндзорском замке женился шестой в списке наследников британского престола принц Генри Чарльз Альберт Дэвид.

Всего на церемонии венчания присутствовали порядка 600 человек. На сами свадебные торжества в Виндзорском замке были также приглашены более 1,2 тыс. представителей общественности. Из родственников Меган только родители получили приглашения на церемонию. Однако отец по состоянию здоровья не смог приехать, присутствовала только мать Меган.

Меган пришлось принять британское подданство и сменить веру, пройдя через обряды крещения и конфирмации, принятые в англиканской церкви.

На Маркл было свадебное платье от модного дома Givenchy. Пятиметровую фату придерживала закругленная бриллиантовая тиара из королевской коллекции, изготовленная в Англии в 1932 году для Марии Текской.

После церемонии бракосочетания состоялся прием в загородном имении Фрогмор-хаус.

В официальном инстаграме Кенсингтонского дворца 15 октября 2018 года сообщили, что Меган и Гарри ожидают появления своего первенца, который станет седьмым в очереди на британский престол, весной 2019 года

Северная и Южная Кореи

2018 год войдет в мировую историю как год мира Северной и Южной Кореи. 27 апреля, спустя почти 70 лет после начала войны, лидеры Севера и Юга пожали друг другу руки и заключили мирный договор. Ни один северокорейский лидер до сих пор не пересекал демаркационную линию между Кореями. Так что Ким Чен Ын и в прямом, и в переносном смысле – первопроходец.

Главы государств договорились совместно работать над "полной денуклеаризацией" Корейского полуострова. Ради достижения этой цели оба государства, как отмечается в декларации, готовы принять поддержку со стороны международного сообщества.

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин предложил главе КНДР Ким Чен Ыну соединить железные дороги двух стран.

Сирия

Многолетний конфликт в Сирии, который начался еще в 2011 году, до сих пор не решен. Все начиналось с локального гражданского противостояния и переросло в восстание против режима Башара Асада.

В январе 2018 года сирийские правительственные войска при поддержке российских ВКС продолжили начавшееся в конце декабря 2017 наступление на контролируемые вооруженной группировкой "Джебхат ан-Нусра"* и рядом других радикальных группировок районы на юге провинции Идлиб (северо-запад Сирии) и в провинции Хама; в наступлении на позиции экстремистов принимала участие дивизия специального назначения "Силы тигра". 6 января удалось отбить у боевиков населенный пункт Синджар.

В ночь с 7 на 8 февраля иррегулярные проправительственные силы подверглись огневому налету со стороны ВС США в г. Хашам. В конце мая вся территория вокруг Дамаска (лагерь Ярмук и пр.) была очищена от антиправительственных сил.

К августу сирийские войска ликвидировали один из последних оплотов ИГ *в Сирии, на юго-западе страны, — в провинциях Эс-Сувейда, Дараа и Эль-Кунейтра (провинция Кунейтра была освобождена практически без боев, в результате переговоров) — и восстановили полный контроль на границе с Иорданией. В начале августа сирийские войска полностью контролируют и сирийско-израильскую границу, там (на "линии разграничения") восстановлено присутствие миротворческих сил ООН, вынужденных уйти оттуда в 2012 г.

19 декабря Дональд Трамп заявил о выводе американских войск из Сирии, так как им удалось победить ИГ*.

*Запрещенная в Казахстане террористическая группировка

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