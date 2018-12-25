Сеть "КДЛ ОЛИМП" получила президентскую премию "Алтын Сапа"

"КДЛ ОЛИМП" – это крупнейшая сеть медицинских лабораторий в Казахстане, занимающая одну из лидирующих позиций на рынке лабораторных услуг.

11 декабря 2018 года сеть клинико-диагностических лабораторий "ОЛИМП" стала обладателем премии Президента Республики Казахстан "Алтын Сапа" - национальной награды за достижения в области качества.

Премию генеральному директору "КДЛ ОЛИМП" Ерлану Сулейменову вручил Председатель Президиума Национальной Палаты Предпринимателей РК "Атамекен" Тимур Кулибаев.

Премия "Алтын Сапа" вручается предприятиям за достижение значительных результатов в области качества продукции или услуг, за обеспечение их безопасности, а также за внедрение организацией высокоэффективных методов управления качеством на основе международных стандартов. При этом все показатели своей деятельности в области качестве соискатели премии должны подтвердить независимой конкурсной комиссии.

Из 182 претендентов малого, среднего и крупного бизнеса, подавших заявки на соискание премии "Алтын Сапа – 2018" лучшими были признаны 12 компаний.

В их числе победителем стала и сеть "КДЛ ОЛИМП" в номинации "Лучшее предприятие, оказывающее услуги".

На сегодняшний день "КДЛ ОЛИМП" – это крупнейшая сеть медицинских лабораторий в Казахстане, занимающая одну из лидирующих позиций на рынке лабораторных услуг. "КДЛ ОЛИМП" работает во всех регионах Казахстана, имеет 18 лабораторных комплексов и около 300 процедурных кабинетов, в которых осуществляется забор крови и другого биоматериала у пациентов, в том числе и в удаленных районах. Ежегодно лаборатории "КДЛ ОЛИМП" выполняют более 16 млн. тестов для 5 млн. пациентов.

С момента основания компании качество позиционируется как самое приоритетное направление развития. "КДЛ ОЛИМП" первой в Республике Казахстан внедрила международные стандарты качества и получили признание в виде аккредитации по стандарту ISO 15189.

Премия "Алтын сапа" является не только заслуженным подтверждением достижений "КДЛ ОЛИМП" в области качества, но и стимулом для дальнейшего поддержания и развития политики компании в этом направлении, повышая планку ответственности перед населением и гостями Республики Казахстан.

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