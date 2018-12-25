На западе и юге Казахстана пройдут осадки

Местами сохраняются туман, гололед, метель, усиление ветра.

РГП "Казгидромет" опубликовал прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 25 декабря, передает Zakon.kz.

Синоптики отмечают, что на западе, юго-западе и южной территории Казахстана местами пройдут осадки, а на остальной части погода без осадков. Местами сохраняются туман, гололед, метель, усиление ветра.

В Кызылординской области местами ожидается туман, на дорогах гололедица, днем местами усиление ветра 15-20 м/с. В Западно-Казахстанской области местами туман, гололед, метель, усиление ветра 15-20 м/с. В Алматинской, Жамбылской, Атырауской, Костанайской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской областях местами туман, в Жамбылской, Атырауской областях местами гололед, в Туркестанской области местами низовая метель. В Мангыстауской области местами ожидается гололед. В Актюбинской области местами усиление ветра 18 м/с. Ночью Северо-Казахстанской, Павлодарской, местами в Алматинской, Акмолинской, Карагандинской области ожидаются сильные морозы.

Стоит отметить, что в Астане ночью 25-26 декабря ожидается понижение температуры до 33-35 градусов мороза. Ночью 25-26 декабря в Акмолинской области ожидается 32-37, местами 40 градусов мороза. Вероятность шторма 95-100 %.

Ночью 26-27 декабря в Карагандинской области местами ожидается очень сильный мороз 40-42 градусов. Вероятность шторма 90-95 %.

Прогноз погоды в Алматы: днем -2°, преимущественно облачно.

Прогноз погоды в Астане: днем -28°, ясно.

Прогноз погоды на 25 декабря.

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