По данным криминальной полиции Алматы, в городе количество краж боковых зеркал транспортных средств снижено в 2,5 раза.

Почти 350 воров-зеркальщиков задержаны в Алматы, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП города.

По данным криминальной полиции Алматы, в городе количество краж боковых зеркал транспортных средств снижено в 2,5 раза. За совершение краж с автомашин задержаны 344 человека.

"Принятыми профилактическими мерами за 11 месяцев 2018 года количество краж чужого имущества снизилось на 2,9%. Всего за совершение краж чужого имущества задержано 6 тысяч 213 человек. Пресечена преступная деятельность 104 групп, занимающихся кражами чужого имущества, в том числе квартирными - 24 группы, кражами с автомашин - 28 и другими видами краж чужого имущества - 46 групп", - информировал начальник Управления криминальной полиции Департамента полиции Алматы подполковник полиции Есен Искаков.

Один из автоворов был задержан полицейскими накануне днем. 37-летний подозреваемый в микрорайоне "Алгабас" пытался украсть зеркала с автомашины марки Nissan Cefiro. Однако его план не увенчался успехом: любитель легкой наживы задержан "по горячим следам".

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!