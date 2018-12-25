Количество торговых компаний в РК выросло на треть

Более половины действующих в сфере торговли компаний — активные: 37 тысяч, что на 15% больше, чем в прошлом году.

Количество активных продающих компаний выросло за год на 15%, новых — сразу на треть. Бизнес поддерживают кредитными вливаниями: объем микрозаймов в отрасль вырос сразу более чем в полтора раза за год, сообщает Zakon.kz со ссылкой на исследование ranking.kz.

На отрасли оптовой торговли и ритейла и авторемонта приходится более 30% всех зарегистрированных юридических лиц по стране — 131,3 тысячи компаний по итогам октября.

Из них 55,9%, или 73,4 тысячи — действующие предприятия. Более половины действующих в сфере торговли компаний — активные: 37 тысяч, что на 15% больше, чем в прошлом году. Ещё почти четверть — новые компании: 17,8 тысяч, на 32,9% больше, чем годом ранее.



Существенную поддержку компаниям, действующим в сфере торговли, предоставляют финансовые институты. Так, объём кредитов, выданных торговым компаниям микрокредитными организациями (без учета индивидуального предпринимательства, составляющего львиную долю рынка), составил за первое полугодие текущего года 681,1 млн тг, в первом полугодии 2017 года — 449,6 млн тг. Доля торговой сферы от всего объёма микрокредитов юрлицам выросла за год с 27% до 29,9%.

Напомним, крупнейшим представителем в сегменте микрокредитования является МФО KMF. Ссудный портфель KMF составляет по итогам первого полугодия 110 млрд тг — это 53,4% от всего объёма кредитования МФО РК. На кредитование бизнеса, занятого в торговой сфере, за 11 месяцев текущего года KMF направила 44,9 млрд тенге. Общий же объём выданных за январь–ноябрь 2018-го займов в сегменте торговли, включая физических лиц, достиг у лидера рынка уже 68,2 млрд тенге.



Примечательно, что микрофинансовые компании активнее наращивают кредитную поддержку торговой сферы, чем БВУ: объем займов, выданных банками, за год вырос на 14,2%, а микрокредитование подскочило сразу на 51,5%.

При этом в аналогичном периоде прошлого года объем выданных займов у БВУ сократился год-к-году на 1,6%, в то время как у микрокредитных компаний наблюдался годовой рост сразу на 91,6%.

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