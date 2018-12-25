Более чем на 150 видов казахстанской продукции Узбекистан отменит акцизы

Из 1450 экспортируемых товаров в Узбекистан под акциз будет подпадать 50 товаров на сумму 9,5 млн долларов США (0,48% от товарооборота по итогам 2017 года).

Казахстан и Узбекистан наращивают взаимный товарооборот. С 2019 года Узбекистан сократит количество наименований казахстанской продукции, подлежащей обложению акцизами, передает Zakon.kz.

Как сообщили в Министерстве по инвестициям и развитию РК, потенциал развития торговли с Узбекистаном обусловлен географической близостью, налаженной транспортной инфраструктурой, а также наличием режима свободной торговли между странами.

На основании подписанных двустороннего и многостороннего соглашений между Казахстаном и Узбекистаном осуществляется свободная торговля без применения таможенных пошлин и ограничений.

Узбекистан до 2017 года, используя акцизную политику, фактически защищал внутренний рынок от импорта 3242 наименований товаров, из них более 800 товаров, представляли экспортный интерес Казахстана.

"В ходе двусторонних встреч на разных уровнях поднимался вопрос об отмене Узбекистаном акцизов к импортируемым из Казахстана товарам. По итогам таких переговоров удалось снизить уровень акцизов в отношении наиболее приоритетных экспортных товаров. Так, в конце июня 2018 года вышло новое постановление президента Узбекистана, согласно которому с января 2019 года акцизный налог на импорт в Узбекистан будет применяться в отношении 750 товарных позиций на 10 знаках ТН ВЭД. 463 товарных позиции относится к сельскохозяйственной и 287 - к промышленной продукции", - сообщили в министерстве.

В результате проведенной реформы акцизной политики Узбекистана количество наименований казахстанской продукции, подпадающей под обложение акцизами, сократится с 208 до 50 с 1 января 2019 года.

Так, из 1450 экспортируемых товаров в Узбекистан под акциз будет подпадать 50 товаров на сумму 9,5 млн долларов США (0,48% от товарооборота по итогам 2017 года).

При этом, отменены акцизы на растительные масла, кондитерские изделия, шоколад, кетчуп, консервы из мяса, краски и лаки, парфюмерию и средства гигиены, изделия из пластмасс, шины, изделия деревянные, ювелирные изделия, прутки, проволоку, трубы, бытовую технику, аккумуляторы, электротехническое оборудование, провода, запасные части транспортных средств, мотороллеры, очки, мебель.

Таким образом, наблюдается существенная либерализация акцизной политики Узбекистана, которая привела к росту экспорта казахстанской продукции на рынок Узбекистана.

Товарооборот Казахстана с Узбекистаном за 10 месяцев 2018 года составил более 2 млрд долларов США, что выше на 30,9%, чем за аналогичный период предыдущего года (1,6 млрд долларов США). При этом, экспорт в Узбекистан за указанный период составил 1,3 млрд долларов США, тогда как за январь-сентябрь прошлого года экспортировано в Узбекистан казахстанских товаров на сумму 960,3 млн долларов США, то есть прирост составил 37,6 %.

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