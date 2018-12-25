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Инфляция в РК в ноябре составила 0,9%

Годовая инфляция сохранилась на уровне 5,3% и находится внутри целевого коридора Национального банка на конец 2018 года 5-7%.

Фото : Abctv.kz25 декабря 2018, 10:23

По данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан, в ноябре 2018 года инфляция составила 0,9%, с начала года – 4,6% (за январь-ноябрь 2017 года – 6,3%). Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка, передает Zakon.kz.

"Годовая инфляция сохранилась на уровне 5,3% и находится внутри целевого коридора Национального банка на конец 2018 года 5-7%. В структуре инфляции цены в годовом выражении на непродовольственные товары повысились на 6,5%, на продовольственные товары и платные услуги – на 5,0% и 4,5%, соответственно", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в ноябре 2018 года инфляционные ожидания населения снизились. Количественная оценка ожидаемой через год инфляции по результатам опроса населения составила 5,3%, сложившись на уровне фактической инфляции.


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