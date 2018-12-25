Объем ветеринарных услуг в Казахстане сократился

Зарплаты ветеринаров тоже не радуют.

По итогам трёх кварталов текущего года объём ветеринарных услуг по РК составил 28,3 млрд тг — на 3% меньше, чем в аналогичном периоде годом ранее, сообщает Zakon.kz со ссылкой на исследование energyprom.kz.

Наибольший объём услуг приходится на Астану (здесь находится Министерство сельского хозяйства): 4 млрд тг, наблюдается снижение сразу на 60,7% за год.

Также в тройке лидеров по объёмам ветеринарных услуг по итогам 9 месяцев ключевые животноводческие регионы: Жамбылская (3,3 млрд тг, что сразу на 48,5% больше, чем годом ранее) и Алматинская (3 млрд тг, +38,3% за год) области.

В настоящее время в Мажилисе находится проект закона по вопросам АПК, в который внесена норма по модернизации существующей ветеринарной системы.

По мнению депутатов, система ветеринарии в республике сегодня нуждается в серьёзных изменениях, и в первую очередь необходимо добиваться исполнения всеми без исключения ветеринарного законодательства. Для того чтобы выяснить предстоящий объём работы и обозначить основные проблемы, депутаты побывали на рабочих местах специалистов в крупнейшем Казахском научно-исследовательском ветеринарном институте в Алматы, где в начале декабря состоялось выездное заседание комиссии по направлению "Аграрный сектор" предвыборной программы партии "Нұр Отан".

На сельскую местность пришлось 39,2% услуг (11,1 млрд тг, +12,2% за год), из них 10,1% было оказано за счёт населения (1,1 млрд тг, −32,3% за год).

Ещё 17,2 млрд тг ветеринарных услуг пришлось на компании, зарегистрированные в городах (−10,8% за год).

В рамках внеочередного XIV съезда народно-демократической патриотической партии "Ауыл" председатель партии в Северо-Казахстанской области Дмитрий Листовец сообщил, что в сёлах Казахстана наблюдается острая нехватка ветеринарных специалистов.

"Мы сейчас сталкиваемся с проблемой, что те, кто заканчивают университеты и колледжи, просто не готовы к работе на селе. Они больше выбирают на сегодняшний день „модное“ направление — ветеринария домашних животных, например, кошки, собаки. Сейчас никто не гонится ехать в деревню лечить коров, овец и лошадей. Следовательно, хороших ветврачей общей практики нет, поэтому нужно кардинально решать этот вопрос", — добавил Листовец.

Заработная плата специалистов, занятых ветеринарной деятельностью, по итогам 9 месяцев составляла 91,2 тысячи тенге — на 0,7% больше, чем в аналогичном периоде годом ранее.

С учётом инфляции покупательская способность заработных плат в секторе упала за год на 5,3%.

В Комитете по статистике Министерства национальной экономики Казахстана подсчитали размер средней заработной платы и составили рейтинг отраслей, где заработная плата ниже показателя средней номинальной зарплаты.Десятку низкооплачиваемых отраслей замыкает именно ветеринарная деятельность.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!