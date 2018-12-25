Денежная база РК расширилась в ноябре на 3,3%

Денежная масса за ноябрь, по предварительным данным, незначительно увеличилась на 0,8% (с начала года увеличение на 2,3%) и составила 19 896,6 млрд тенге.

За ноябрь 2018 года валовые международные резервы Национального банка, по предварительным данным, увеличились на 3,8% или на 1 114,2 млн долларов США до 30,2 млрд долларов (с начала года снижение на 2,7 % или на 838,6 млн долл. США). Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка, передает Zakon.kz.

"Международные резервы страны в целом, включая активы Национального фонда в иностранной валюте (57,6 млрд долл. США), на конец ноября 2018 года составили 87,8 млрд. долларов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, операции по пополнению активов Национального фонда и обслуживанию внешнего долга правительства были нейтрализованы поступлением валюты на счета правительства в Национальном банке и увеличением остатков на корреспондентских счетах банков в иностранной валюте в Нацбанке.

Денежная база в ноябре расширилась на 3,3% и составила 5 988,4 млрд тенге (с начала года расширение на 8,2%). Узкая денежная база, т.е. денежная база без учета срочных депозитов банков второго уровня в Национальном банке, расширилась на 8,2% до 5 750,0 млрд тенге (с начала года расширение на 11,4%).

Денежная масса за ноябрь, по предварительным данным, незначительно увеличилась на 0,8% (с начала года увеличение на 2,3%) и составила 19 896,6 млрд тенге, наличные деньги в обращении снизились на 1,0% (с начала года увеличение на 7,0%) до 2 082,5 млрд тенге.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!