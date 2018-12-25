На сколько снизятся тарифы на холодную воду и канализацию в Алматы с 1 января
Согласно данным "Алматы Су" для физических лиц, у которых установлены приборы учёта, тариф на холодную воду снизится с 55,56 до 50,01 тенге.
Фото : Лайфхакер25 декабря 2018, 10:50
Тарифы на холодную воду и канализацию снизятся с 1 января, передает Вечерний Алматы.
Согласно данным "Алматы Су" для физических лиц, у которых установлены приборы учета, тариф на холодную воду снизится с 55,56 до 50,01 тенге. На канализацию - с 28,8 тенге до 25,92.
Для юридических лиц стоимость кубометра воды остается прежней –152,73 тенге, за канализацию - 52,61 тенге за кубометр.
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