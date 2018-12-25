Бозумбаев считает, что казахстанцы встретят Новый год с хорошим настроением

С начала текущего отопительного сезона отмечено 23 факта несоблюдения температурного графика работы тепловых сетей.

На заседании правительства министр энергетики РК Канат Бозумбаев рассказал о мерах, которые предпринимает ведомство для обеспечения теплом казахстанцев, передает корреспондент Zakon.kz.

"Запланированные на год ремонтные работы на электрических станциях практически завершены. Выполнен ремонт восьми энергоблоков, 52 котлов и 44 турбин, 28,3 тысяч км линий электропередачи и 500 котельных в зоне централизованного теплоснабжения. В целом ремонтные работы проводятся по утвержденному системным оператором графику", - сказал Бозумбаев.

В то же время глава Минэнерго обратил внимание на необходимость ускорения ремонта котла № 2 на ТЭЦ-2 АО "Арселор Миттал Темиртау". По его словам, это связано с соблюдением температурного режима при понижении температуры наружного воздуха.

"На топливных складах электростанций накоплено 4 млн тонн угля и 112 тысяч тонн мазута, что соответствует утвержденным нормам. На котельных в зоне централизованного теплоснабжения запас угля составляет 978,8 тысяч тонн. С начала текущего отопительного периода при снижении температуры наружного воздуха отмечено 23 факта не соблюдения температурного графика работы тепловых сетей, что на 40% меньше, чем в прошлом году. Наибольшее количество допущено на ТЭЦ-2 АО "Арселор Миттал Темиртау" (7 раз) и ТОО "Усть-Каменогорская ТЭЦ" (4 раза)", - проинформировал министр.

Бозумбаев уточнил, что несоблюдение температурного графика происходит при выводе в аварийный ремонт котлов на ТЭЦ.

"С начала осенне-зимнего периода 2018-2019 годов в Единой электроэнергетической системе крупных технологических нарушений не допущено. Вместе с тем отмечались локальные отключения электрических сетей с вводом ограничений потребителей, наибольшее количество в Павлодарской области и Астане", - отметил он.

Также глава ведомства напомнил, что в соответствии с заявками акиматов Минэнерго был утвержден график закрепления регионов по поставке мазута на социально-производственные объекты в объеме 312 тысяч тонн на осенне-зимний период 2018-2019 годы.

"За октябрь-ноябрь график исполнен на 86%. В декабре темпы замедлились. Наименьшие показатели освоения по Атырауской и Западно-Казахстанской областям. Задолженность энергопроизводящих организаций перед АО "КазТрансГаз-Аймак" составляет около 6,5 млрд тенге, что на 5% больше чем в прошлом году и 387 млн тенге перед ТОО "Богатырь-Комир". Для исключения срыва топливообеспечения просим поручить акиматам регионов обеспечить погашение имеющейся задолженности перед АО "КазТрансГаз-Аймак" и ТОО "Богатырь-Комир", - подчеркнул Бозумбаев.

В заключение своего выступления он заверил премьер-министра, что работа в этом направлении с акиматами будет продолжена.

"Уважаемый Бакытжан Абдирович, министерство совместно с центральными и местными исполнительными органами продолжит работу по обеспечению стабильного прохождения текущего отопительного сезона. Мы считаем, что граждане встретят Новый год с хорошим настроением. Для этого мы проделаем всю работу. Я считаю, что наши граждане прочувствуют тепло, работу, проделанную правительством", - заключил министр.

Оксана Скибан, Астана

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