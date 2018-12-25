Курс доллара составил 370,75 тенге на торгах

Объем торгов – 91,75 млн долларов.

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США (USDKZT_TОМ) составил 370,75 тенге за доллар, объем торгов – 91,75 млн долларов.

Средневзвешенный курс рубля России составил 5,4325 тенге за рубль, объем торгов – 10 млн рублей.

Торги инструментами USDKZT_TOD, EURKZT_TOD, EURUSD_TOD, CNYKZT_TOD, CNYKZT_0_001 и CNYKZT_0_002 сегодня на KASE не проводились в связи с праздничными днями 25 декабря в США, Великобритании, Германии и Китайской Народной Республике (в Гонконге) (Christmas Day) и 26 декабря в Великобритании, Германии и Китайской Народной Республике (в Гонконге) (Boxing Day).

В обменниках курс доллара - 370,5-372 тенге, евро - 423-425,5 тенге, рос.рубля - 5,45-5,5 тенге.

В торгах приняли участие 23 банка.

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