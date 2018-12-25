В Астане семь человек получили обморожение

Случаев смерти из-за обморожения нет.

По состоянию на 25 декабря вследствие низкой температуры в Астане всего за медицинской помощью обратились 7 человек с обморожением, сообщает Zakon.kz со ссылкой на данные Управления общественного здравоохранения.

Из них двое подростков (студенты колледжа) госпитализированы в Городскую детскую больницу №2 с отморожением II и III степени. Состояние подростков оценивается как средней степени тяжести.

Благодаря оперативной и слаженной работе врачей и специалистов, всем была оказана в полном объеме медицинская помощь, тем самым предотвратив последствия и осложнения отморожения.

Все остальные были отправлены на амбулаторное лечение по месту жительства.

Случаев смерти из-за обморожения нет.

Оказание первой помощи при обморожении.

Степень повреждений определяет оказание помощи при обморожении. Первый шаг един для всех степеней: нужно забрать пострадавшего с холода и поместить в тёплое помещение. При самой легкой I степени можно прогреть пораженные участки. Это делается с помощью аккуратного растирания, массажа или же дыханием. Затем накладывают марлевую повязку. Согревание позволяет восстановить кровообращение, а повязка – предотвратить попадание инфекции на пораженные участки.

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