В Петропавловске состоялся областной форум юных краеведов

Мудрость старшего поколения мы бы хотели использовать в преподавании предмета Краеведение - Кереева.

В Северо-Казахстанской области состоялся форум юных краеведов "Ел тарихы сыр шертеді". По словам организаторов, основной целью мероприятия является воспитание любви к "малой" родине, путем углубления знаний учащихся по истории родного края, сообщает Zakon.kz.

"Новизна в том, что мы, впервые собираем предания, легенды, эпосы, сказки о родной земле. У нас есть много людей пожилого возраста, которые еще могут нам это передать. Мудрость старшего поколения мы бы хотели использовать в преподавании предмета Краеведение", - рассказала менеджер регионального проекта офиса республиканской программы "Рухани жаңғыру" по СКО Сауле Кереева.

Камила Баймуканова приехала из района Г. Мусрепова. Учится в Новоишимской средней школе № 2, название ее проекта - "Легенды нашего поселения". Занимаясь подготовкой к форуму, участница собирала информацию у местных старожил поселка, старшее поколение поведало ей не мало историй. Одна из них - название поселка "Неженка" связано с красивой легендой, которая интересна и одновременно трагична.

"Жил один богатый бай, у него была единственная дочь Ерке, она была нежной. Как-то днем гуляя по берегу, Ерке встретила молодого парня, он играл на домбре, она подошла послушать, они познакомились и влюбились. Позже решили связать свои судьбы узами брака, но когда об этом узнал отец Ерке, стал сильно злиться, так как избранник дочери был из бедной семьи. Он запретил им видеться и общаться. Ерке все же удалось встретиться с возлюбленным, понимая, что не могут жить друг без друга, они вместе прыгнули с обрыва в реку. Именно поэтому поселок назвали "Неженка", в честь Ерке", - повествовала Камила Баймуканова.

Ученица лицея имени М. Жумабаева Дания Шарип, в легендах и преданиях рассказала о городах Казахстана. Она создала продукт, который помогает школьникам с интересом изучать историю Казахстана.

"Это настольная игра, я сделала акцент на тему легенд о городах Казахстана, чтобы детям было интересно. Разделила Казахстан на пять основных регионов, в каждом из них есть по три легенды о каждом городе. Материалы было собирать сложно, потому что информация разрознена. Есть очень хорошая книга Орынбасара Жанайдарова "Легенды о городах Казахстана" основную информацию я брала там", - отметила Дания Шарип.

В завершении, все ребята получили сертификаты об участии в форуме юных краеведов "Ел тарихы сыр шертеді". Организаторы также отметили, что по итогам будет издан сборник материалов в электронном виде и в бумажном формате для использования в работе и в пополнении фондов школьного краеведческого музея легендами родного края.

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