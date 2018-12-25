Как уберечь зрение школьника, и какие у них бывают заболевания глаз

Обязательно посещайте окулиста не реже двух раз в год.

Во время обучения в школе ребенок получает большинство информации посредством зрительного восприятия. Очевидно, что от качества зрения зависит успеваемость и работоспособность ребенка.

Не все родители знают, почему детей берут в школу именно в семилетнем возрасте. Дело в том, что именно к этому времени у ребенка начинает формироваться абстрактное мышление. Без него невозможно усвоение правил грамматики и арифметики. Вместе с тем именно к семилетнему возрасту ребенка рефракция его глаз становится эмметропической. Это означает, что школьник сможет одинаково хорошо считывать информацию из книги, находящейся перед его глазами, и с доски, которая висит на удалении от него. К семи годам мелкая моторика у большинства детей развивается до достаточного уровня, а мышцы пальцев рук крепнут — все готово для обучения письму, рисованию и другим наукам.

Как понять, что у ребенка плохое зрение

Косвенных признаков изменения рефакции достаточно много. О них можно говорить, если ребенок:

- садится слишком близко к экрану или держит книгу перед самым носом во время чтения;

- водит пальцем по строке, которую читает, или часто теряет то место, где читал;

- часто наклоняет голову, чтобы разглядеть предмет поближе;

- закрывает один глаз во время чтения или просмотра телепередачи;

- зажмуривается при ярком свете;

- часто трет глаза;

- жалуется на головные боли или переутомление глаз.

Что такое скрининговый осмотр у окулиста

Скрининговое обследование выявляет пациентов с офтальмологическими проблемами и тех, кто находится в группе риска по ряду параметров.

Стоит заметить, что скрининг не заменяет полноценного обследования у офтальмолога. Поэтому, если вы заботитесь о зрении своего ребенка, обязательно посещайте с ним окулиста не реже двух раз в год. Своевременно выявленная проблема устраняется гораздо легче, чем запущенная ситуация. В случае, когда у ребенка уже есть проблемы со зрением, и он носит очки или контактные линзы, офтальмолога следует посещать раз в год. Это связано с тем, что по мере роста ребенка изменяется размер его глаз. Поэтому в школьном возрасте очки приходится менять довольно часто.

Заболевания глаз у школьников

Чаще всего у детей школьного возраста встречаются следующие заболевания:

- Миопия. Связана с увеличением размеров глазного яблока. Также может развиваться из-за повышения преломляющей способности прозрачных сред глаза. При миопии изображение фокусируется не на плоскости сетчатки, а перед ней. Изображение, передаваемое на сетчатку, размывается и теряет свою четкость. Типичный возраст, при котором развивается близорукость, — от 8 до 14 лет. В этот период глаз активно растет, а нагрузка на аппарат, отвечающий за аккомодацию, сильно повышается. Детям с близорукостью не удается сфокусироваться на предметах, находящихся на расстоянии, — в частности, на классной доске. Для исправления близорукости используют рассеивающие линзы с отрицательными диоптриями.

- Гиперметропия. Причина развития этого заболевания — уменьшение размеров глазного яблока. Также гиперметропия может развиваться при недостаточной преломляющей силе оптических сред глаза. За плоскостью сетчатки формируется четкое изображение, а на саму сетчатку оно передается размытым. Дальнозоркость чаще всего появляется у детей младше 10 лет. Если уровень нарушения рефракции невелик, ребенок может хорошо видеть вдаль и на близком расстоянии (благодаря активной аккомодации). При гиперметропии более 3,5 диоптрий назначаются очки. Также рекомендуется носить очки, если преломляющая способность каждого из глаз разная либо у ребенка присутствуют симптомы перенапряжения глаз. При дальнозоркости назначают очки с собирающими линзами (положительные).

- Астигматизм. Развивается, когда степень преломления лучей в двух перпендикулярных плоскостях разная. При астигматизме изображение, проецируемое на сетчатку, искажается. Очень часто заболевание связано с анатомическими аномалиями в структуре глаз — к примеру, с неравномерной кривизной роговицы. При разнице в преломлении менее одной диоптрии пациент не чувствует дискомфорта. При более выраженных степенях астигматизма зрение становится нечетким: контуры предметов расплываются и искажаются. Коррекцию астигматизма проводят с помощью очков со стеклами цилиндрической формы.

- Нарушение аккомодационной способности. Характеризуется потерей четкости зрения при попытке зафиксировать взгляд на движущемся объекте. Также невозможным становится наблюдение за объектами, расположенными в разной степени удаленности от наблюдателя. Причина патологии — изменение в сокращении волокон цилиарной мышцы и связанные с этим перемены в коррекции кривизны хрусталика. При данном заболевании зрение может быть четким только при изучении предметов, находящихся на небольшом расстоянии, или при взгляде вдаль. Спазм аккомодации очень легко спровоцировать, когда ребенку от 8 до 14 лет. В этом возрасте нагрузки на глазной аппарат крайне велики. При спазме аккомодации наблюдается устойчивое напряжение волокон цилиарной мышцы: она не может расслабиться. Хрусталик меняет форму на более округлую, четкость зрения вблизи повышается. Однако вместе с тем предметы, находящиеся вдали, ребенок видит хуже. Данное патологическое состояние также называют лобной близорукостью. Устранить его можно при помощи специальных капель и гимнастики для глаз.

- Недостаточная конвергенция. При этой патологии ребенок не может удерживать зрительную ось на предмете, расположенном вблизи. Глазное яблоко отклоняется в сторону, в результате чего формируется диплопия (двойной образ). Коррекция патологии возможна при помощи специальных упражнений.

- Отсутствие бинокулярного зрения. Данная патология характеризуется тем, что ребенок не может видеть объем изображений. Образы с сетчатки правого и левого глаз не соединяются воедино. Эта патология возникает из-за разной четкости изображений или их локализации в разных областях сетчатки. Другими словами, появляется картинка с двумя наложенными друг на друга изображениями. Чтобы бороться с таким «удвоением», центральные структуры головного мозга воспринимают изображение только от одного из глаз (обычно от того, который лучше видит). Зрение становится монокулярным. Для восстановления его бинокулярности требуются длительные тренировки и искусственная коррекция зрительных функций.

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Телефон: +7 (775) 007 01 00; +7 (727) 279 54 36.

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