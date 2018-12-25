В Павлодаре из-за морозов запустили челлендж "Подвези пешехода"

В регионе сильный мороз, до 33-34 градусов ниже нуля.

В Павлодаре запустили акцию для автолюбителей "Подвези пешехода", передает Zakon.kz.

В регионе сильный мороз, до 33-34 градусов ниже нуля.

"В связи с погодными условиями в городе Павлодаре, мы решили организовать подобный челлендж, чтобы чуточку помочь нашим горожанам в тепле и комфорте добраться до места назначения. На остановках, особенно утром и вечером можно увидеть людей, которые не могут уехать домой или на работу, а стоять на морозе при -30 градусах не очень то приятно. Если вы едете по делам или на работу, не проезжайте мимо мерзнущих на остановке людей, подвезите их БЕСПЛАТНО, в первую очередь возьмите детей и женщин. В преддверии Нового года, как никогда, возрастает вера в чудеса так давайте же вместе сделаем Мир немного добрее! Начало акции с 25 по 27 декабря 2018 года!", - написано в посте на странице kolesa_pavlodarа.

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