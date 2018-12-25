Сбербанк Казахстан подтвердил самый высокий рейтинг среди казахстанских БВУ

За 2018 год банк достиг значительного улучшения качества портфеля и покрытия резервами.

10 декабря 2018 года рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило ДБ АО "Сбербанк" долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте до уровня "BB+", прогноз "Позитивный".

По объему активов ДБ АО "Сбербанк" занимает 3 место, по состоянию на 01.11.2018 г. активы составили 1 791 трлн. тенге.

За 2018 год банк достиг значительного улучшения качества портфеля и покрытия резервами, что позволяет удерживать лидирующие позиции по показателю NPL 90 +, по состоянию на 01.11.2018 доля составила 5,83%.

Чистая прибыль по состоянию на 01.11.2018 составила 39,8 млрд. тенге, рентабельность капитала (ROAE) составила 30,40 %.

Дочерний банк АО "Сбербанк"

Долгосрочные РДЭ в иностранной и национальной валюте подтверждены на уровне "BB+", прогноз "Позитивный"

Краткосрочный РДЭ подтвержден на уровне "B"

Национальный долгосрочный рейтинг подтвержден на уровне "AA-(kaz)", прогноз "Позитивный"

Рейтинг устойчивости подтвержден на уровне "b+"

Рейтинг поддержки подтвержден на уровне "3"

Приоритетный необеспеченный долг: рейтинги подтверждены на уровнях "BB+"/"AA-(kaz)"

Субординированный долг: рейтинги подтверждены на уровнях "BB"/"A+(kaz)".

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