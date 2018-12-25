Сагинтаев предупредил, что акимы лично ответят за бездействие с тарифами

Главы нескольких регионов не предоставили до сих пор данные об изменениях на коммунальные тарифы.

На заседании правительства РК рассмотрены меры по снижению тарифов (на электричество, уголь, тепло-, водо-, газоснабжение, канализацию, телефонную связь, интернет, обслуживание лифтов, вывоз мусора и так далее)", передает корреспондент Zakon.kz.

Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев при обсуждении этого вопроса обратил внимание, что не все регионы внесли изменения в связи со снижением тарифов по взаиморасчетам на следующий год. Он попросил объяснить этот нюанс министра национальной экономики РК Тимура Сулейменова.

"Когда будут приняты все решения? Начиная с 1 января, все взаиморасчеты должны быть осуществляться по новым тарифам. В ваших таблицах в некоторых регионах нет изменений, почему?" - спросил глава Кабмина.

По словам министра, все изменения уже приняты, и начиная с 1 января, они вступят в силу. По РЭК приказы уже готовы и подписаны.

"Во всех регионах будут изменения. Как я уже сказал, по городу Астане в ходе работы информация нам была предоставлена. Но официально в рабочем порядке не поступила, поэтому до конца дня мы официально примем. Просим предоставить акимат", - сказал Сулейменов.

Также Сагинтаев поинтересовался ситуацией со снижением тарифов на газ и другие виды услуг.

"По газоснабжению. В некоторых областях нет изменений по вашей таблице. Нет сведений в некоторых регионах о КСК, автобусах, троллейбусах, трамваях, по оплате проезда, а также вывоз мусора и услугах лифта. Почему нет изменений в тарифах в некоторых регионах?" - продолжил он.

Министр ответил, что по газу две области не снизили тарифы по объективным причинам, у них и без того был предельный тариф.

"Есть объективные факторы, так как у них предельный тариф, тут инвестиционная программа по двум областям, у нас всего 11 областей, которые снабжены газом, по этим двум областям они на самом окончании инвестиционной программы. У них на 2019 год инвестиционная программа совсем небольшая, поэтому даже смещение и внесение инвестиционной программы тариф их не меняет, там совсем 0,01 % и 0,02%. Но, тем не менее, рост не предусмотрен. Соответственно, мы объективно посмотрели, в этих дух регионах и так самые низкие цены на газ, будет отвечать общим задачам", - считает глава ведомства.

Но этот ответ все равно не устроил премьера. Он указал, что в этих регионах, помимо тарифов на газ, не поменялись тарифы на другие виды услуг.

"Вопрос не в том, что там самые низкий тариф на газ, а ожидания людей на исполнение поручения Главы государства. И по тому, как я говорил, по КСК, другим коммунальным услугам, которые находятся в ведении акиматов, если решения в этих регионах не принято, это означает невыполнение поручений Главы государства. И, уважаемые акимы, будете лично отвечать за это. Мы соответствующую справку дадим. Почему-то другие регионы пошли, нашли решение. А некоторые регионы оставили все, как есть. Как можно понимать это? Получается, пошли на поводу у монополистов. До 1 января еще есть время, примите решение. 29 декабря еще будет заседание правительства, на том заседании по таблицам, у кого нет принятых решений, пусть примут решения и дополнительно доложат. Вас это тоже касается, министр Сулейменов", - заключил Сагинтаев.

Оксана Скибан, Астана

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