Премьер-министр Казахстана считает необоснованным рост цен на продукты

За последнее время в стране значительно выросли цены на продукты.

На заседании правительства РК речь зашла о работе по контролю за ценами на социально значимые товары, передает корреспондент Zakon.kz.

"По сравнению с прошлой неделей повышение цены на социально значимые продовольственные товары является незначительным. Во всех регионах по двум наименованиям "капуста" и "сахар" наблюдается превышение порогового значения на более чем 15%. Ранее отмечалось, что акиматами создана комиссия для оперативного реагирования на рост цен. Однако данные рычаги ими не используются", - посетовал министр национальной экономики Тимур Сулейменов.

В качестве примера он привел рост стоимости сахара и капусты.

"Например, по сахару. Превышение отмечено в 10 регионах. В 8 регионах проведены комиссии, в двух не проведены. По капусте превышение порогового значения отмечается в 11 регионах. Из них лишь в трех провели соответствующую комиссию. Если по сахару имеются объективные причины, цены на него растут под влиянием общемировых тенденций на рынке сахара, то по капусте ситуация выглядит иначе. Причины, которые озвучивают акиматы по капусте, в большей степени вытекают из их слабой координации. Необходимо продолжить работу", - считает глава ведомства.

В то же время министр указал, что акиматам необходимо установить прогнозное значение по ценам на следующий год. На данный момент они эту работу не сделали.

"Кроме того, текущий год близится к завершению, акиматам необходимо установить прогнозное значение на следующий год. Своевременное установление пороговых значений необходимо для мониторинга и эффективного принятия необходимых мер. Однако ни один акимат порогового значения не утвердил. Что может негативно отразиться на своевременном реагировании на повышение цен на социально значимые продовольственные товары в первом квартале 2019 года. Учитывая ежегодную тенденцию роста цен в декабре, а также существующий риск повышения цен на другие товары социального характера, акиматам необходимо взять на особый контроль вопросы деятельности комиссии, принимаемых на них решений", - сказал Сулейменов.

Он добавил, что до конца текущего года акиматам требуется утвердить пороговые значения 2019 года. И также надо усилить разъяснительную работу с субъектами торговой деятельности.

Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев в свою очередь согласился с объективностью причин роста цен на сахар и капусту, а вот повышение на другие товары он считает необоснованным.

"Мы в течение последнего месяца, уважаемые коллеги, активно обсуждаем этот вопрос. Но по капусте и сахару есть объективные причины. Остальные все - необоснованные, рост цен на остальные продукты необоснован. Вы сами говорили, что у вас в стабфондах есть достаточно продуктов. И почему рост идет? Нет контроля с вашей стороны. Сейчас огурцы, помидоры, на все цены уже подскочили. Никто на это не обращает внимание. Пожалуйста, возьмите на контроль", - поручил он.

Оксана Скибан, Астана

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