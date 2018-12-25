В деле Тена появились новые фигуранты

Нурлан Устимиров заявил, что полицейские, возможно, видели, как снимали зеркала с машины Дениса.

В деле по убийству Дениса Тена появились новые фигуранты. Об этом заявил адвокат потерпевшей стороны Нурлан Устимиров, передает Zakon.kz.

Нурлан Устимиров заявил, что полицейские, возможно, видели, как снимали зеркала с машины Дениса.

На вопрос, почему они бездействовали, адвокат ответил, что этот вопрос ни к нему.

В 39 томах дела есть множество противоречий. В частности, там доказывается, что это было заказное преступление. Поэтому на скамье подсудимых должны быть ещё подозреваемые, считает Устимиров. Однако суд это ходатайство отклонил.

25 декабря в Алматы прошли предварительные слушания по громкому делу об убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена.

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