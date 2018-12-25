Повышение качества медуслуг в противотуберкулезной службе в свете Послания Президента

За последние 10 лет показатель заболеваемости туберкулезом снизился в 2,4 раза, смертности – в 5,6 раз, заболеваемости детей в 2 раза. А

Право на здоровье каждого гражданина - это главная ценность, к которой стремится Республика Казахстан. Об этом Президент Нурсултан Назарбаев сказал в своем недавнем Послании народу Казахстана на 2019 год.

Безусловно, такая позиция Президента в полной мере способствует решению в нашей стране одной из важнейших задач ВОЗ "Покончить с эпидемией туберкулеза до 2035 года" и реализации "Плана действий по борьбе с туберкулезом на 2016-2020 годы".

За последние 10 лет показатель заболеваемости туберкулезом снизился в 2,4 раза, смертности – в 5,6 раз, заболеваемости детей в 2 раза. Активный контингент больных снизился в 2 раза с 31779 в 2008 г. до 16261 в 2017г. Что касается лекарственно-устойчивых форм туберкулеза, то число их снизилось на 30% с 2012 года, то есть с момента достижения стандарта охвата (85% и более) адекватным лечением противотуберкулезными препаратами второго ряда.

Эффективность лечения больных туберкулезом в Казахстане одна из самых высоких в мире и в 2017 году среди впервые выявленных больных с чувствительным туберкулезом она составила 87,0% (стандарт ВОЗ - 85%), а туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью - 78,2% (стандарт ВОЗ - 75%).

С 2013 года по всей стране внедрены быстрые, молекулярно-генетические методы диагностики лекарственной чувствительности микобактерий туберкулеза, которые позволяют поставить диагноз и определить статус лекарственной устойчивости у пациента в короткие сроки - от 2 часов до 2 дней. В стране реализуется Стратегия интегрированного контроля туберкулеза, приоритетом которой является профилактика, своевременное выявление и амбулаторное лечение больных.

Национальный научный центр фтизиопульмонологии РК продолжает проводить обучение новым методам диагностики и лечения специалистов противотуберкулезной службы и врачей ПМСП во всех регионах страны. Кроме того, в 2017 году были внесены изменения в НПА, которые допускают выпускников интернатуры к практической деятельности по специальности "Фтизиатрия, в том числе детская" без прохождения резидентуры.

В рамках Послания ведется разработка клинических протоколов по лечению и диагностике туберкулеза в соответствии с международными стандартами, готовится к пересмотру Комплексный План по борьбе с туберкулёзом на 2014-2020 годы, что позволит к 2020 году снизить распространённость и заболеваемость туберкулезом в стране с 2 до 5 %.

Ералиева Ляззат Тасбулатовна, "Национальный Научный центр фтизиопульмонологии МЗ РК".

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