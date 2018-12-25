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Возобновлено движение маршрутов пригородных направлений

Следить за новостями о движении автобусных маршрутов можно на страницах "Астана LRT" в Facebook и Instagram.

Фото : astana.gov.kz25 декабря 2018, 13:00

"Астана LRT" сообщило о запуске пригородных маршрутов, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.

"Уважаемые жители и гости столицы! Маршруты пригородных направлений № 302, 303, 304, 306, 307 запущены", – говорится в сообщении пресс-службы ТОО "Астана LRT".

Следить за новостями о движении автобусных маршрутов можно на страницах "Астана LRT" в Facebook и Instagram, а также на сайте www.alrt.


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