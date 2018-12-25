Цены на уголь в стране снижены от 5 до 20%

Акиматами и угольными трейдерами заключены 90 договоров о снижении цен.

Министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек на заседании правительства проинформировал о работе по снижению цен на уголь, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам главы ведомства, в общем объеме отгрузки угля для населения порядка 70% обеспечивается за счет Шубаркольского и Каражыринского месторождений.

"В связи с этим месяц назад согласно поручению касательно снижения тарифов и цен на уголь министерством совместно с Ассоциацией горнодобывающих и горно-металлургических предприятий (АГМП) разработан проект меморандума, который был направлен акиматам для заключения с реализаторами угля. Кроме того, на площадке АГМП проведены рабочие совещания по снижению отпускных цен на уголь для населения с трейдерами", - сказал Касымбек.

По итогам проведенных совместных действий всеми акиматами областей и городов республиканского значения соответствующие меморандумы сегодня заключены.

"В целом акиматами и трейдерами заключены около 90 меморандумов. Так, с 26 ноября в рамках реализации заключенных меморандумов до конца отопительного сезона снижена стоимость шубаркольского угля в среднем на 15-20% и каражыринского угля на 6%. В качестве примера можно привести снижение отпускных цен на уголь для населения в ряде регионов", - пояснил министр.

Таким образом, согласно информации МИР РК, в Алматинской области подписаны все 31 меморандумов, цена на уголь "Шубаркуль" на железнодорожных тупиках снижена на 3100 тенге или на 21%, а на уголь "Каражыра" снижена на 1000 тенге или 5-6 %.

В Костанайской области подписаны все меморандумы, изменение цен на "Шубарколь комир" показывает снижение на 2950 тенге или на 20%, а на уголь "Каражыра" снижена на 800 тенге или 5 %. В Астане подписаны все меморандумы, изменение цен на "Шубарколь комир" показывает снижение на 3000 тенге или на 16%, а на уголь "Каражыра" снижена на 800 тенге или 5 %. В остальных регионах страны также снижена реализационная цена на уголь для населения в среднем от 5% до 21%.

Оксана Скибан, Астана

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