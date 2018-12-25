Введение секций светофора "+" позволило снизить количество ДТП в Астане на 51%

Аналогичный сигнал широко применяется во Франции.

Эксперимент с внедрением дополнительного средства регулирования доказал свою эффективность, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.

Введение дополнительных секций светофора "+" позволило в текущем году снизить количество дорожно-транспортных происшествий в столице Казахстана на 51% – с 94 ДТП до 46, сообщили в управлении адмполиции ДП Астаны.

Тем самым, отметили в ведомстве, эксперимент доказал свою целесообразность.

Напомним, с 2016 года в Астане в порядке эксперимента было использовано средство регулирования, ранее не применявшееся в Казахстане: был установлен дополнительный сигнал светофора "+" красного цвета.

"Аналогичный сигнал широко применяется во Франции. Целью его применения является обеспечение безопасности при совершении левых поворотов на регулируемых пересечениях дорог. Данный сигнал предназначен исключительно для водителей, совершающих левый поворот, и важно понимать, что сигнал "+" показывает состояние "красного" сигнала светофора для транспорта со встречного направления", – уточнили в адмполиции.

Примеры установки дополнительных сигналов "+" в г. Париж, Франция

Суть данного эксперимента заключается в установке слева за перекрестком специального дополнительного сигнала, представляющего собой секцию светофора красного цвета с нанесенным трафаретом символа "+" ("плюс"). И в этот период появляется возможность безопасно совершить поворот налево. При этом по состоянию сигнала "+" водители смогут ориентироваться, горит ли в данный момент "красный" сигнал светофора для встречных водителей. И если сигнал "+" погас, то встречный поток начинает движение и необходимо его пропустить, что позволит повысить безопасность дорожного движения.

Важным отличием данного экспериментального метода регулирования от применяемых в РК дополнительных секций светофора является то, что даже при выключенном сигнале "+" водители при отсутствии встречного транспорта имеют возможность выполнять поворот налево или разворот. В то время как, согласно правилам дорожного движения РК, при выключенной дополнительной секции, регулирующей движение в указанном направлении, движение запрещено вне зависимости от того, какой основной сигнал светофора горит.

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