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В Усть-Каменогорске приостановили производство масла из-за пожара

Жертв и пострадавших нет.

Фото : КЧС МВД РК25 декабря 2018, 13:08

В Усть-Каменогорске произошел пожар на фабрике, которая производит подсолнечное масло, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

"25 декабря в 08:27 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о пожаре в ТОО "Усть-Каменогорском маслоэкстрационном комплексе" по производству подсолнечного масла в г. Усть-Каменогорск. Произошло возгорание разлитого масла, применяемого для обогрева зданий, с последующим переходом огня на конструкций перекрытия здания на общей площади 280 кв.м", - говорится в сообщении.

Пожар локализован в 09:27 и ликвидирован в 10:27.

Жертв и пострадавших нет.

Производственный процесс приостановлен. На место пожара было задействовано 34 человека личного состава и 10 единиц пожарной техники ДЧС Восточно-Казахстанской области.


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