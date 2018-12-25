В Ираке Рождество объявили официальным праздником

До военной операции США в Ираке христианское население составляло около 1,5 миллиона человек и уменьшилось до 300 тысяч.

Правительство Ирака объявило Рождество официальным праздником в стране, сообщает РИА Новости со ссылкой на кабмина в Twitter.

Рождество Христово – один из главных христианских праздников. Римско-католическая церковь отмечает Рождество по григорианскому календарю – в ночь на 25 декабря.

"Иракское правительство объявляет Рождество официальным праздником во всем Ираке. Счастливого Рождества всем нашим гражданам-христианам, всем иракцам и всем, кто празднует (Рождество - ред.) во всем мире", - говорится в заявлении.

Как сообщает телеканал Al-Arabia, христиане Ирака впервые празднуют Рождество в районах, освобожденных от террористической группировки "Исламское государство"*. До военной операции США в Ираке христианское население составляло около 1,5 миллиона человек и уменьшилось до 300 тысяч.

Телеканал добавляет, что 10 декабря текущего года Патриарх Вавилона Халдейского и архиепископ Багдадский Луис Рафаэль I Сако обратился к главе Совета представителей (парламента) Мухаммеду аль-Хальбуси с просьбой признать Рождество официальным выходным днем в Ираке.

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади в декабре 2017 года объявил о победном завершении войны против ИГ*, но позднее отмечал, что необходима борьба с так называемыми "спящими" ячейками.

* Террористическая организация, запрещенная в Казахстане

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