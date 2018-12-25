Абаев опроверг связь МИК с "Квантом"

Речи ни о каком анализе протестных настроений не идет, заверил министр.

В кулуарах правительства РК министр информации и коммуникаций Даурен Абаев прокомментировал вопрос по поводу взаимоотношений с российским "Квантом", передает корреспондент Zakon.kz.

"То, что мы будем осуществлять мониторинг информационного пространства, я говорил 1,5 года назад. Это все направлено на выявление противоправного контента. К примеру, у нас была проблема по суицидам среди подростков. Очень много было требований со стороны общественности найти и заблокировать эти сайты. Соответственно, для таких дел мы будем осуществлять мониторинг", - сказал он.

При этом глава ведомства опроверг наличие каких-либо взаимоотношений с российским "Квантом".

"Ответственно заявляю: министерство информации и коммуникаций никаких соглашений, взаимоотношений с российским "Квантом" не имеет. Я заявляю об этом ответственно", - добавил Абаев.

Ранее Русская служба BBC сообщила, что был взломан сервер НИИ "Квант", этот НИИ входит в систему Федеральной службы безопасности (ФСБ). По данным иностранного СМИ, хакеры опубликовали документы, где описывается система мониторинга соцсетей, основная цель которой - анализ протестных настроений. Утверждалось, что такую систему "Квант" в качестве субподрядчика уже реализует в Казахстане.

Министр указал, что конкурс на мониторинг проводили исключительно среди казахстанских компаний.

"Конкурс проводился только среди отечественных компаний. Технические характеристики можем попозже дать. Я такой информацией не обладаю. Это отечественная компания, которая будет осуществлять вопросы мониторинга. Ни о каком явлении так называемых протестных настроений речи нет, и не идет", - заверил он.

Американские власти обвинили институт в причастности к хакерским атакам перед президентскими выборами 2016 года. Ранее он упоминался на сайте WikiLeaks как один из клиентов итальянской компании Hacking Team. Предположительно, в 2012—2014 годах он мог приобрести у компании несколько шпионских программ, среди которых программа, позволявшая отслеживать действия на зараженных устройствах. В настоящий момент сервер "Кванта" отключен вместе с сайтом и корпоративной почтой.

Оксана Скибан, Астана

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